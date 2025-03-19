Notas
-
"Yo jamás te haría lo que me hiciste": La advertencia en nueva canción de Cazzu para Ángela Aguilar
La cantante argentina lanzó su nueva canción “Con Otra”, ahora en el género de la cumbia y, aunque no lo dice, parece una canción para la esposa de su ex.
-
Metallica en México: Posible setlist, clima y transporte al Estadio GNP
Han pasado 7 años del último concierto de Metallica en México y ahora la banda regresará con presentaciones espectaculares en el nuevo Estadio GNP.
-
Presentan tráiler de 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio'
El tráiler de “Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio”, ha sido revelado, ofreciendo un emocionante vistazo a la épica confrontación de los dos titanes del cine
-
La franquicia de Indiana Jones llega a su fin tras fracaso de su última entrega
Indiana Jones es de las franquicias más icónicas del cine y ahora Disney le ha puesto punto final
-
La impactante serie de monstruos que completa el universo de Kong y Godzilla y ya está disponible en Apple TV+
Se expande el universo de Kong y Godzilla con una nueva serie estrenada en Apple TV+
-
Joven recién graduada se vuelve viral tras llorar al saber que debe trabajar 8 horas al día
Una joven en TikTok se volvió viral después de saber que el horario laboral es de 8 horas al día
-
Los duques de Sussex, la furia de Shakira y otras breves del espectáculo
¡Inicia la semana bien enterado! Los duques de Sussex quedaron fuera de la coronación del rey Carlos II son parte de las breves del espectáculo de hoy
-
Justin Bieber cancela conciertos por un virus que afecta su cara
A través de su cuenta en redes sociales, Justin Bieber explicó cuál es el virus que padece y cómo le afecta físicamente para obligarlo a cancelar conciertos.
-
Asistente que entregó arma en ‘Rust’ había sido despedido de otro rodaje
El asistente de producción que entregó el arma a Alec Baldwin ya había sido despedido antes por un incidente con un arma en un rodaje.
-
VIDEO: Con aplausos despidieron a “Cepillín” antes de ser trasladado a la funeraria
Los admiradores de “Cepillín” podrán despedirse de él n la funeraria antes de ser cremado, posteriormente las cenizas estarán en la Basílica de Guadalupe.
Videos
-
Guillermo del Toro brilla en el festival de Sundance
Durante el festival Sundance 2026, el director de cine Guillermo del Toro sorprenidó al interpretar música mexicana acompañado de mariachis.
-
Dragon Ball "The Galactic Patrol" y Forzan Horizon 6 entre las nuevas novedades del entretenimiento
Dragon Ball “The Galactic Patrol” será el nuevo anime de la franquicia; un adelanto nos mostró cómo Forzan Horizon 6 se centrará en Japón.
-
Scarlett Johansson y más de 700 artistas contra la IA
Las figuras del entretenimiento exigen que las compañías de tecnología dejen de usar ilegalmente material que tiene derechos de autor para entrenar y diseñar sus modelos de Inteligencia Artificial.
-
Luis Miguel y Paloma Cuevas inician juntos el 2026
La pareja se dejó ver en un exclusivo restaurante en Madrid.
-
"Frankenstein" obtiene 9 nominaciones al Oscar
La cinta recibió nominaciones en categorías técnicas como diseño de vestuario, maquillaje y peinado, sonido y mejor diseño de producción.
-
Boletos de BTS se agotan en cuestión de minutos, precio VIP alcanzó los 18 mil pesos
Los boletos para los conciertos de BTS se agotaron en pocos minutos en la página de Ticketmaster; los precios alcanzaban los 18 mil pesos.
-
YERIN se prepara para llegar a México
YERIN debutó en 2015 como integrante de GFRIEND, uno de los grupos femeninos más influyentes de la tercera generación del K-pop, ahora conectará como solista en México.
-
YURIN lanza gira especial “Chapter Y – LATAM Tour” que llegará a México
El fanmeeting de YURIN fue concebido para reencontrarse con los fans de Latinoamérica, tras el éxito que tuvo en Seúl, Taiwán y Japón.
-
Ventanenado celebra 30 años; Ricardo Salinas Pliego estuvo en el programa especial
Paty Chapoy, Pedro Sola y el resto del equipo de Ventanenado celebraron tres décadas de historia con un emotivo programa que recordó los mejores momentos de su historia.
-
Frankenstein en los Oscar 2026: Guillermo del Toro entre los nominados
El cineasta mexicano Guillermo del Toro está en la lista de nominados a los Oscar 2026 por su trabajo en la adaptación de Frankenstein.