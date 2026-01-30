Notas
Luto en el entretenimiento: Murió Catherine O'Hara, mamá de Kevin McCallister en 'Mi Pobre Angelito'
Según Variety, la artista habría muerto en su casa de Los Ángeles después de una “breve enfermedad”.
Harry Styles abre tres nuevos conciertos en CDMX: Fechas, precios, venta general y todo lo que debes de saber
Harry Styles no se conforma con dos fechas y expande su visita a México; revisa los mapas, costos por sección y la hora exacta de la siguiente preventa y venta.
Audrey Nuna de Las Guerreras K-Pop y su esperado concierto gratuito en México
Audrey Nuna prestó su voz a Mira, una de las guerreras K-Pop y conocerá a sus fans mexicanos en una presentación gratuita; checa los detalles.
ARMY registra a revendedores en llamadas de universidades como venganza por quedarse sin boletos de BTS
ARMY reúne datos de los revendedores para inscribirlos en llamadas de universidades, bancos y clases online; su imagen ya se viraliza en redes sociales.
¿Se le escapa el Oscar a Timothée Chalamet? Escándalo de los hermanos Safdie sacude a 'Marty Supreme'
Una escena prohibida y la ruptura de los hermanos Safdie; los detalles que podrían arrebatarle a ‘Marty Supreme’ el premio a Mejor Película en los Oscar 2026.
¿Tu favorita está? Lista completa de los nominados a los BAFTA 2026, lo mejor del cine del año
La película protagonizada por Leonardo DiCaprio arrasó con las nominaciones de los BAFTA este año.
ARMY no exige más fechas de conciertos de BTS; se mantendrá al margen del tema político
ARMY aclaró que no busca ni promueve la politización de los conciertos de BTS, por lo que estará al margen; pide acciones reales contra revendedores.
Falleció Gabriel Garzón, actor de doblaje y voz de Topo Gigio en México, a los 57 años
Tras pedir apoyo para su salud semanas atrás, el comediante Jorge Falcón confirmó el deceso de su gran amigo; conoce el legado que deja el icónico titiritero y actor.
YERIN llega por primera vez a México con fanmeeting: boletos y horarios
YERIN llegará a la Ciudad de México el domingo 8 de febrero como parte de su gira especial “Chapter Y – LATAM Tour”; checa todos los detalles.
Gala Montes se une a "Malinche", el musical de Nacho Cano
La actriz expresó su emoción por integrarse a una producción de este calibre y agradeció al exintegrante de Mecano por la oportunidad de formar parte del elenco.
Videos
Cazzu deleitó a sus fans en el Auditorio Nacional
La cantante argentina, Cazzu, dio un gran show en el que recorrió todos los géneros musicales y se robó el corazón de miles de personas
¡Hoy es el gran estreno de La Granja VIP! Sigue la competencia desde el primer momento
Acompaña a Adal Ramones y a Kristal Silva durante esta aventura. ¡Conéctate y vive toda la emoción y diversión en cada episodio!
Blake Lively retira 2 cargos contra Justin Baldoni luego de entregar sus registros psiquiátricos
El Blake Lively contra Justin Baldoni puede llegar a su fin, la actriz retira acusaciones luego de que los abogados del actor solicitara un perfil psiquiátrico.
Casa de Mel Gibson quedó en cenizas tras el incendio en California
Tras las fuertes incendios en Los Ángeles, California, el actor contó cómo quedó su residencia y agradeció a los cuerpos de emergencia por apoyar a toda la población.
La cantante Dulce fue hospitalizada de emergencia por una complicación en los pulmones
Después de varias horas, se dio a conocer que Dulce será operada de los pulmones tras una fuerte neumonía que provocó que quedara hospitalizada de emergencia.
"Nos estamos quedando sin estrellas": Eric del Castillo lamenta la muerte de Silvia Pinal y pide homenaje en Bellas Artes
Eric del Castillo habló sobre la muerte de Silvia Pinal y de que sentía atracción por ella; entre otros detalles.
Marimar Vega confiensa que estuvo en el hospital por una grave enfermedad; ¿qué le pasó?
Marimar Vega se enfrentó a un grave problema de salud, incluso se retrasó el estreno de la nueva temporada de la serie “Dra. Lucía”.
Momento exacto en que Belinda se cae en la pasarela de L'Oréal París; Anitta la ayudó a levantarse
La cantante Belinda sufrió un bochornoso momento durante su aparición en la pasarela en el Place de l’Opéra de París, cuando en su debut como modelo tropezó y cayó al piso.
Vocalista de Maná olió ropa interior durante su presentación en el Pal Norte 2024
El vocalista de Maná se hizo viral en redes sociales gracias a su video en donde olió ropa interior de encaje roja que le aventaron al escenario en Monterrey
VIDEO: Familiares velan cuerpo de Andrés García en Acapulco
El cuerpo del actor Andrés García es velado en Acapulco, Guerrero, por sus familiares y amigos; junto al féretro yacen 2 fotografías y coronas funerarias.