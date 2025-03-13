Notas
-
Adolescencia: Reparto, de qué trata y todo sobre la nueva serie de suspenso de Netflix
Adolescencia es una miniserie de Netflix que sigue a una familia cuyo hijo de 13 años es acusado de asesinato. Su reparto está lleno de estrellas emergentes.
-
Pinocho de Guillermo del Toro recibe 3 nominaciones al Globo de Oro
La película Pinocho de Guillermo del Toro, fue nominada en tres categorías por los premios Globo de Oro; te contamos qué galardones se podría llevar el filme.
-
Will Smith gana como mejor actor en los Premios BET Awards
El actor, Will Smith, gana el premio al mejor actor en los premios BET Awards por King Richard; 3 meses después de los hechos polémicos en los Oscar.
-
Tatuador de Lupillo se ofrece a borrar los tatuajes de Christian Nodal
El tatuador de Lupillo Rivera alzó la mano para ayudarle a Christian Nodal a modificar sus tatuajes en honor a Belinda.
-
Qué fue del cuidador de perros de Lady Gaga, baleado durante el secuestro
Esto es lo que se sabe de Ryan Fischer, el cuidador de perros de Lady Gaga que fue baleado la noche que un hombre armado secuestró a los canes de la estrella de pop.