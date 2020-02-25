Videos
-
EL NUEVE NINGUNA SE MUEVE
El próximo 9 de marzo con la consigna “El nueve ninguna se mueve”, millones de mujeres harán paro nacional y no realizarán actividades productivas ni laborales.
-
EUA PREOCUPADO POR MÉXICO
El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, declaró que su país está preocupado por la inseguridad en México.
-
OTRA VEZ LAS DROGAS
Dos de los periodistas especializados en temas políticos más importantes de México, reunidos en un solo espacio. Trayectoria, conocimiento e información, pilares del análisis sobre hechos clave que impactan el presente.
-
Entérate de las estadísticas de la inseguridad en México
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero declaró que se cometen en México 33 millones de delitos al año de los cuales tan sólo el 1% son resueltos.
-
Periodistas debaten temas clave en México
-
¿INCENDIOS PROVOCADOS?
Los incendios en los mercados han levantado sospechas de ser posibles acciones de las mafias que cobran derecho de piso.
-
EL INSABI
En esta edición de “Entre Reporteros” discutimos sobre el Instituto de la Salud y Bienestar y el impacto que podría tener en la vida de los mexicanos.
-
ESTANCADOS EN EDUCACIÓN
De acuerdo a la “Prueba Pisa”, México tiene el mismo nivel educativo que hace 13 años. Nos hemos quedado estancados.
-
GANADORES Y PERDEDORES EN EL PRESUPUESTO 2020
-
HERMANOS PRESIDENTES
Nicolás Maduro dice que él encabeza el primer frente de izquierda de América Latina pero que hay un nuevo frente de izquierda integrado por el presidente de México y de Argentina.