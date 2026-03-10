Nueva York no está en una falla activa, pero los terremotos van en aumento

Aunque Nueva York no se ubica directamente sobre una falla tectónica entre placas, existe una creencia de que los terremotos o temblores están aumentando en esta región. El reciente sismo de magnitud 2,3 cerca de Sleepy Hollow —a unos 30 km al norte de la ciudad— fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y se sintió en partes del condado de Westchester y más allá.

Esto ocurre porque existen fallas geológicas antiguas y zonas de debilidad dentro de la enorme placa Norteamericana, formadas hace millones de años durante eventos que fracturaron y deformaron la corteza terrestre. Bajo ciertas condiciones, esas fallas pueden reactivarse y liberar tensión acumulada, provocando sismos locales aunque no haya un límite de placas activo justo debajo.

Además, las ondas sísmicas se propagan con relativa eficiencia en las rocas más rígidas del este de Estados Unidos, lo que hace que incluso movimientos ligeros se puedan sentir en áreas alejadas del epicentro. Por eso, aunque estos eventos son poco frecuentes y generalmente de baja magnitud, se asocian de forma natural con la actividad sísmica intraplaca en la región

¿Cómo se propagan los temblores en el noreste de Estados Unidos?

En el noreste de Estados Unidos, las ondas sísmicas tienden a propagarse más lejos que en otras regiones del país. Esto se debe a que la corteza terrestre en esta zona está formada por rocas más antiguas, densas y rígidas, lo que permite que los temblores, incluso de magnitud moderada, se sientan a grandes distancias.

Por ejemplo, el reciente sismo cerca de Sleepy Hollow se percibió no solo en localidades cercanas, sino también en varias zonas de Nueva York y Nueva Jersey.

Este fenómeno explica por qué terremotos relativamente pequeños pueden generar alarma entre la población, aunque la región no se encuentre sobre un límite activo de placas tectónicas.

