Peleadores de la UFC entrenarán a agentes del FBI en Quantico

Una colaboración poco común entre el deporte profesional y las agencias de seguridad de Estados Unidos se llevará a cabo en la Academia del FBI en Quantico, Virginia. Peleadores del Ultimate Fighting Championship (UFC) participarán en un seminario especial donde compartirán técnicas de combate, defensa personal y métodos de entrenamiento con futuros agentes federales.

El entrenamiento se realizará durante dos días y reunirá a atletas actuales y retirados de la UFC con estudiantes de la Academia de Agentes Especiales del FBI. Durante las sesiones, los peleadores mostrarán estrategias de combate cuerpo a cuerpo, ejercicios de acondicionamiento físico y técnicas utilizadas en las artes marciales mixtas para mejorar la resistencia, el control corporal y la capacidad de reacción.

De acuerdo con la organización, el objetivo es ofrecer a los agentes una perspectiva distinta sobre disciplina, preparación mental y entrenamiento de alto rendimiento. Para el FBI, este tipo de actividades puede complementar la formación física y táctica de quienes se preparan para asumir funciones dentro de la agencia federal.

La iniciativa también ha generado interés por la combinación entre deporte de élite y entrenamiento policial, destacando cómo la experiencia de atletas profesionales puede aportar herramientas útiles para la preparación de agentes encargados de tareas de seguridad y protección en Estados Unidos.