Illinois: Los 3 videos que muestran la fuerza del choque de cuatro tornados

Una potente línea de tormentas generó al menos cuatro tornados que tocaron tierra en partes de Illinois y el área de Chicago, dejando daños materiales y escenas impactantes captadas en video.

El Servicio Nacional de Meteorología (National Weather Service, NWS por su traducción del inglés) confirmó que estas tormentas estaban asociadas a un sistema capaz de producir múltiples tornados de rápida formación.

Las imágenes compartidas por residentes y medios muestran columnas de viento rotando violentamente, árboles arrancados y estructuras dañadas, mientras equipos de emergencia trabajaban en las zonas afectadas, donde ya se ha reportado la muerte de dos personas.

Aunque las autoridades aún evalúan el alcance total de los daños, varios informes preliminares señalan cortes de energía, rutas bloqueadas y asistencia médica para residentes.

Los 3 videos más impactantes de los tornados en Illinois

1. Tornado avanzado por campo abierto cerca de Kankakee

Un video difundido en redes muestra un tornado moviéndose sobre terrenos abiertos en el condado de Kankakee, al sur de Chicago, con una columna oscura que arrastra polvo y escombros a gran velocidad. La grabación destaca la rotación visible del embudo antes de tocar tierra y avanzar hacia zonas rurales.

Cannot believe this just happened. Close range intercept near Kankake, Illinois. Lost glass and grille. pic.twitter.com/viwUykQGtB — Alex Bartholomew (@alex_bartwx) March 10, 2026

2. Impacto de tornado en Aroma Park y zonas residenciales

Otra grabación captura el momento en que un tornado cruza calles de Aroma Park, con árboles y cables eléctricos cayendo en su trayectoria. En el video se escuchan sirenas de emergencia mientras residentes buscan refugio y testigos reaccionan al paso del fenómeno.

*** Must watch! Kankakee, IL Stovepipe! ***

🌪️ Massive stovepipe tornado throwing debris everywhere with grapefruit-size hail slamming into the ground! 😱💥 This is an intense video of the damaging tornado that tracked from Kankakee, IL, to Aroma Park, IL, to Lake Village, IN. A… pic.twitter.com/vZ8vNwlPvi — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) March 11, 2026

3. Tornado en zona suburbana al oeste de Chicago

En un tercer video, se observa un embudo que se forma rápidamente mientras atraviesa áreas suburbanas al oeste de Chicago, derribando objetos sueltos y nubes de polvo. La grabación, tomada desde un punto elevado, ofrece uno de los ángulos más claros del fenómeno.

"BIG TIME DEBRIS" 🌪️: FOX Weather Exclusive Storm Tracker Brandon Copic captured a powerful tornado ripping through Kankakee, Illinois on Tuesday. Large debris was blown across the road, with huge hail being dropped on cars. pic.twitter.com/x1I128YgaH — FOX Weather (@foxweather) March 11, 2026

¿Qué provocó el choque de cuatro tornados y qué se espera ahora?

Meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología explican que la combinación de aire cálido y húmedo con un frente frío fuerte generó condiciones altamente inestables en el ambiente, lo que facilitó la formación de superceldas capaces de producir múltiples tornados en una sola noche.

El fenómeno de “supercelda” que provocó estos tornados también estuvo acompañado de vientos dañinos, granizo del tamaño de pelotas de tenis y lluvias intensas , lo que aumentó la peligrosidad general de la tormenta.

Las autoridades advierten que, aunque la principal amenaza ya pasó, las condiciones atmosféricas inestables podrían generar nuevas tormentas severas en los próximos días, por lo que mantienen alertas y recomendaciones para la población en Illinois y áreas cercanas.

