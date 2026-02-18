Este pequeño pueblo de Texas parece sacado de Europa y hoy está entre los mejores lugares para vivir en EUA

Fredericksburg, un encantador pueblo del Texas Hill Country con profundas raíces alemanas y calles que recuerdan a Europa, ha sido destacado como uno de los destinos más acogedores y atractivos para vivir en Estados Unidos en 2026.

Su mezcla de cultura europea, espacios abiertos, arquitectura histórica y ambiente comunitario lo convierte en una opción ideal para quienes buscan mudarse fuera de las grandes ciudades, disfrutar de un estilo de vida más tranquilo y aprovechar una comunidad culturalmente rica.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fredericksburg: un pequeño pueblo de Texas para mudarse en Estados Unidos

Fredericksburg fue fundada en 1846 por inmigrantes alemanes y conserva esa herencia en cada rincón de su centro histórico. Sus edificios poseen influencia europea, museos, biergartens, festivales tradicionales como el Oktoberfest y su vibrante Main Street, con tiendas, restaurantes y galerías, son una invitación a quienes desean una vida cotidiana con más tranquilidad y encanto cultural.

El pueblo también sirve como puerta de entrada al Texas Wine Country, con más de 60 viñedos y salas de degustación que atraen a residentes y visitantes por igual, ofreciendo actividades al aire libre, gastronomía local y eventos comunitarios durante todo el año.

Además de su estilo arquitectónico y gastronómico, Fredericksburg destaca por su ambiente caminable y accesible. Sus cafés, mercados y festivales hacen que la vida diaria se sienta menos agitada que en las grandes metrópolis, algo que muchos latinos que viven en Estados Unidos buscan al planear una mudanza o cambio de estilo de vida.

Fredericksburg fue reconocida como la ciudad más hospitalaria de Estados Unidos

Fredericksburg fue nombrada la ciudad más hospitalaria de Estados Unidos según los Traveler Review Awards 2026.

Este reconocimiento destaca la calidez de sus habitantes, la atención en restaurantes, hoteles y negocios locales, así como la sensación de seguridad y bienvenida que sienten tanto turistas como nuevos residentes.

¿Cómo llegar a Fredericksburg?

Llegar a Fredericksburg es sencillo tanto en auto como en transporte público desde las principales ciudades de Texas.

Desde Austin, la distancia es de aproximadamente 115 km (1 hora y 30 minutos), tomando la US-290 W. Desde San Antonio, se encuentra a unos 120 km (1 hora y 40 minutos) vía I-10 W y US-87 N. Para quienes viajan en avión, los aeropuertos más cercanos son el Austin-Bergstrom International Airport (AUS) y el San Antonio International Airport (SAT), desde donde se puede rentar un auto o tomar transporte terrestre hacia el pueblo