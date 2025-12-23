Las 3 aerolíneas de EUA con más retrasos en vuelos durante la Navidad

El aumento del tráfico aéreo durante la temporada navideña volvió a poner a prueba a las aerolíneas en Estados Unidos. Miles de pasajeros enfrentaron demoras y cancelaciones justo en uno de los periodos de mayor demanda del año, de acuerdo con datos de la plataforma de monitoreo FlightAware.

Autoridades y expertos recomiendan a los pasajeros mantenerse informados a través de fuentes oficiales y monitorear constantemente el estado de sus vuelos.

Según el análisis de FlightAware , citado por Newsweek, tres aerolíneas concentraron el mayor número de afectaciones durante el arranque de la temporada navideña.

Las aerolíneas con más vuelos afectados

Los registros muestran que SkyWest, United Airlines y Delta Air Lines encabezaron la lista de compañías con más interrupciones operativas entre viernes y domingo del primer fin de semana festivo.

SkyWest

Viernes: 944 retrasos y 70 cancelaciones

Sábado: 690 retrasos y 16 cancelaciones

Domingo: 526 retrasos y 50 cancelaciones

Fue una de las aerolíneas más afectadas, especialmente en rutas regionales.

United Airlines

Viernes: 1,182 retrasos y 36 cancelaciones

Sábado: 692 retrasos y 17 cancelaciones

Domingo: 649 retrasos y 10 cancelaciones

Delta Air Lines

Viernes: 1,030 retrasos y 51 cancelaciones

Sábado: 854 retrasos y 62 cancelaciones

Domingo: 728 retrasos y 46 cancelaciones

¿Por qué se producen tantos retrasos en Navidad?

Especialistas señalan que los retrasos durante la Navidad suelen responder a una combinación de alto volumen de pasajeros, congestión aeroportuaria y condiciones meteorológicas adversas. La Asociación Americana del Automóvil (AAA) indicó que los viajes aéreos aumentaron respecto a años anteriores, elevando la presión sobre aerolíneas y aeropuertos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) explicó que la temporada invernal implica ajustes constantes en los itinerarios, además de controles adicionales de seguridad y protocolos operativos que pueden ralentizar las salidas.

En un comunicado retomado por Newsweek, la FAA aseguró que trabaja de forma coordinada con aerolíneas y torres de control para reducir el impacto de estas afectaciones, aunque advirtió que los pasajeros deben anticipar posibles cambios en sus planes durante los días festivos.