    LA OBRA DE TEATRO “LA DESOBEDIENCIA DE MARTE”

    Sabina Berman recibe en “BERMAN” a José Antonio Castro Meagher, Director de la obra de teatro “La desobediencia de Marte”, escrita por Juan Villoro, y que narra el encuentro entre Tycho Brahe y Johannes Kepler, científicos del siglo XVII.

    TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

    Han sido días de muchos “bombazos”: la muerte del líder militar de Irán con drones de USA, la respuesta de Irán mandando bombas a Irak y las declaraciones de Donald Trump.

    HERNÁN CORTÉS

    Hernán Cortés es el personaje más controvertido del país, su imagen viene del siglo XVIII y XIX, donde los novohispanos empiezan a inconformarse con los peninsulares, por lo que Cortés pasó a ser el gran villano.

    JOSÉ MÚJICA, EX PRESIDENTE DE URUGUAY EN MÉXICO

    El ex presidente de Uruguay, José Mújica vino a México y estuvo presente en el Zócalo escuchando a López Obrador por el primer año en el poder, visitó a Evo Morales el “latinoamericano adolorido” dijo y también recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Iberoamericana.

    DOPAMINE SIGUE TRIUNFANDO CON LA SERIE “HERNÁN”

    La historia nunca antes vista sobre la llegada de los españoles a nuestro continente, ha sido magistralmente recreada por Dopamine, casa productora de contenidos audiovisuales Premium de Grupo Salinas, con el estreno internacional de la serie “Hernán”, en sociedad con la española Onza Entreteinment.

    COLOMBIA ANTE LAS PROTESTAS SOCIALES

    Colombia es otro país latinoamericano que enfrenta problemas muy serios por la ola de protestas por la desigualdad y las políticas económicas del gobierno de Iván Duque que desde que asumió el poder han enfrentado tres huelgas generales y en una de ellas tuvo que imponer el toque de queda o estado de excepción ante la violencia.

    ARTRITIS REUMATOIDE EN MÉXICO

    La Central Ciudadano y Consumidor, presentó su Reporte sobre Artritis Reumatoide en México, para brindar información suficiente con respecto a esta enfermedad que es crónica, sistémica, inflamatoria y discapacitante que afecta de forma predominante a las articulaciones.

    MÉDICOS RURALES

    Son los pobres más pobres, los que nadie voltea a ver y a donde los médicos no pueden o no quieren llegar.