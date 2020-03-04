Videos
DESCUBREN NUEVOS YACIMIENTOS DE PETRÓLEO
Hace unos días se informó del descubrimiento de dos grandes yacimientos de petróleo en México.
LA OBRA DE TEATRO “LA DESOBEDIENCIA DE MARTE”
Sabina Berman recibe en “BERMAN” a José Antonio Castro Meagher, Director de la obra de teatro “La desobediencia de Marte”, escrita por Juan Villoro, y que narra el encuentro entre Tycho Brahe y Johannes Kepler, científicos del siglo XVII.
LAS CONTRADICCIONES POLÍTICAS DE LA MIGRACIÓN
Son muy curiosas y contradictorias las reacciones políticas por el tema migratorio.
TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE
Han sido días de muchos “bombazos”: la muerte del líder militar de Irán con drones de USA, la respuesta de Irán mandando bombas a Irak y las declaraciones de Donald Trump.
HERNÁN CORTÉS
Hernán Cortés es el personaje más controvertido del país, su imagen viene del siglo XVIII y XIX, donde los novohispanos empiezan a inconformarse con los peninsulares, por lo que Cortés pasó a ser el gran villano.
JOSÉ MÚJICA, EX PRESIDENTE DE URUGUAY EN MÉXICO
El ex presidente de Uruguay, José Mújica vino a México y estuvo presente en el Zócalo escuchando a López Obrador por el primer año en el poder, visitó a Evo Morales el “latinoamericano adolorido” dijo y también recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Iberoamericana.
DOPAMINE SIGUE TRIUNFANDO CON LA SERIE “HERNÁN”
La historia nunca antes vista sobre la llegada de los españoles a nuestro continente, ha sido magistralmente recreada por Dopamine, casa productora de contenidos audiovisuales Premium de Grupo Salinas, con el estreno internacional de la serie “Hernán”, en sociedad con la española Onza Entreteinment.
COLOMBIA ANTE LAS PROTESTAS SOCIALES
Colombia es otro país latinoamericano que enfrenta problemas muy serios por la ola de protestas por la desigualdad y las políticas económicas del gobierno de Iván Duque que desde que asumió el poder han enfrentado tres huelgas generales y en una de ellas tuvo que imponer el toque de queda o estado de excepción ante la violencia.
ARTRITIS REUMATOIDE EN MÉXICO
La Central Ciudadano y Consumidor, presentó su Reporte sobre Artritis Reumatoide en México, para brindar información suficiente con respecto a esta enfermedad que es crónica, sistémica, inflamatoria y discapacitante que afecta de forma predominante a las articulaciones.
MÉDICOS RURALES
Son los pobres más pobres, los que nadie voltea a ver y a donde los médicos no pueden o no quieren llegar.