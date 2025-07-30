Videos
Cuenta regresiva para los nuevos aranceles de Trump
Isabella Cota, periodista especializada en economía y finanzas: La administración de Trump, prevé elevar de un 25% a un 30% los aranceles a las exportaciones mexicanas, creando un clima de incertidumbre en nuestro país
Coronavirus en México
LOS NUEVOS CONSEJEROS DEL INE
La próxima semana comenzará el proceso para la designación de 4 consejeros nuevos en el INE, son necesarios perfiles profesionales, especialistas y con capacidad de discernimiento. No conformarán una nueva mayoría, pero sí podrán modificar la tendencia.
Feminicidio y Reforma Judicial
La indignación por los feminicidios y otros casos de impunidad muestran que la justicia en México requiere una profunda reforma. Tenemos índices de más del 90% de impunidad en prácticamente todos los delitos, en los relacionados con el género, es casi absoluta.
REFORMA AL SISTEMA JUDICIAL
Está por entrar a la Cámara de Senadores un proyecto de código penal federal único y un paquete de reformas al sistema judicial.
Renovación de la dirigencia de MORENA
El tema de la semana merece ser analizado por 4 puntos de vista dinámicos, críticos y polémicos. La manera de enterarse de todo lo que pasa en la política nacional la tiene “En la Mira”.
MIGRACIÓN Y VISITA DE BARR
William Barr visitó México para fiscalizar: seguridad, tráfico de drogas y migración.
PERSPECTIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA 2020
El tema de la semana merece ser analizado por 4 puntos de vista dinámicos, críticos y polémicos. La manera de enterarse de todo lo que pasa en la política nacional la tiene “En la Mira”.
LOS HECHOS RECIENTES EN SUDAMÉRICA
Chile, Argentina, Ecuador y Bolivia oscilan entre los distintos polos políticos. Hay una fuerte irritación social. Hay un éxito macroeconómico relativo pero que no ha mejorado la calidad de vida de la gente. El caso de Chile es diferente al resto. La sociedad salió de la pobreza extrema pero reclaman un gobierno que combata la desigualdad.
PRESUPUESTO 2020
El paquete presupuestal que envió el ejecutivo al Congreso tiene la virtud de macroeconomía sana, es decir, sin déficit sin mayor deuda y con baja inflación, ¿alcanzará para hacer crecer la economía como se tiene esperado?