Chile, Argentina, Ecuador y Bolivia oscilan entre los distintos polos políticos. Hay una fuerte irritación social. Hay un éxito macroeconómico relativo pero que no ha mejorado la calidad de vida de la gente. El caso de Chile es diferente al resto. La sociedad salió de la pobreza extrema pero reclaman un gobierno que combata la desigualdad.

30 octubre, 2019