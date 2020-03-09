inklusion.png Sitio accesible
  • Captura de Pantalla 2020-03-09 a la(s) 7.07.11.png

    EL ABIERTO DE TENIS DE ACAPULCO 2020

    El abierto de tenis de Acapulco 2020, nos has dejado claro que el rey de este torneo es Rafael Nadal, quien consiguió su tercer título y es el consentido de la afición mexicana.

  • Captura de Pantalla 2020-03-09 a la(s) 7.07.23.png

    MÉXICO

    México es un país diverso e inmensamente rico, tenemos abundantes recursos naturales y por generaciones hemos buscado oportunidades para utilizarlos para crear nuestra cultura.

  • Captura de Pantalla 2020-03-02 a la(s) 13.35.35.png

    GRANDES DEPORTISTAS DE LA ÚLTIMA DÉCADA

    El deporte nos ha dado grandes deportistas en la última década, “El Otro Palco” dará un recorrido a las trayectorias de grandes figuras del deporte como: Tom Brady, campeón con los Patriotas de Nueva Inglaterra en varias ocasiones en la NFL, Serena Williams, la mejor tenista de los últimos 15 años, Cristiano Ronaldo, campeón de Europa con Real Madrid y Lionel Messi, jugador del Barcelona, considerado el mejor jugador del mundo por más de 10 años.

  • Captura de Pantalla 2020-03-02 a la(s) 13.34.56.png

    LA MESA BLANCA

    En Michoacán, entre Uruapan y Pátzcuaro se encuentra el restaurante “La Mesa de Blanca”.

  • Captura de Pantalla 2020-02-24 a la(s) 17.05.53.png

    WGC MÉXICO

    “El Otro Palco” en el WGC México, Alfredo Domínguez Muro, nos lleva a las entrañas del Club de Golf Chapultepec, en este capítulo mostraremos lo que no se ve del torneo de golf más importante en México.

  • Captura de Pantalla 2020-02-17 a la(s) 13.54.45.png

    GOLF MEXICO CHAMPIONSHIP

    El campeonato Mundial de Golf Mexico Championship, se llevará a cabo en el Club de Golf Chapultepec del 19 al 23 de febrero.

  • Captura de Pantalla 2020-02-10 a la(s) 12.36.12.png

    SUPER BOWL

    El Super Bowl LIV se llevó acabo, en Miami Florida, en el Hard Rock Stadium y el comentarista deportivo Alfredo Domínguez Muro estuvo presente.

  • Captura de Pantalla 2020-02-10 a la(s) 12.36.36.png

    300 EPISODIOS

    En este programa presentamos la celebración de nuestros 300 episodios. Llevamos 6 años al aire, descubriendo nuestro maravilloso Nuevo México.