EL ABIERTO DE TENIS DE ACAPULCO 2020
El abierto de tenis de Acapulco 2020, nos has dejado claro que el rey de este torneo es Rafael Nadal, quien consiguió su tercer título y es el consentido de la afición mexicana.
MÉXICO
México es un país diverso e inmensamente rico, tenemos abundantes recursos naturales y por generaciones hemos buscado oportunidades para utilizarlos para crear nuestra cultura.
GRANDES DEPORTISTAS DE LA ÚLTIMA DÉCADA
El deporte nos ha dado grandes deportistas en la última década, “El Otro Palco” dará un recorrido a las trayectorias de grandes figuras del deporte como: Tom Brady, campeón con los Patriotas de Nueva Inglaterra en varias ocasiones en la NFL, Serena Williams, la mejor tenista de los últimos 15 años, Cristiano Ronaldo, campeón de Europa con Real Madrid y Lionel Messi, jugador del Barcelona, considerado el mejor jugador del mundo por más de 10 años.
LA MESA BLANCA
En Michoacán, entre Uruapan y Pátzcuaro se encuentra el restaurante “La Mesa de Blanca”.
WGC MÉXICO
“El Otro Palco” en el WGC México, Alfredo Domínguez Muro, nos lleva a las entrañas del Club de Golf Chapultepec, en este capítulo mostraremos lo que no se ve del torneo de golf más importante en México.
GOLF MEXICO CHAMPIONSHIP
El campeonato Mundial de Golf Mexico Championship, se llevará a cabo en el Club de Golf Chapultepec del 19 al 23 de febrero.
SUPER BOWL
El Super Bowl LIV se llevó acabo, en Miami Florida, en el Hard Rock Stadium y el comentarista deportivo Alfredo Domínguez Muro estuvo presente.
300 EPISODIOS
En este programa presentamos la celebración de nuestros 300 episodios. Llevamos 6 años al aire, descubriendo nuestro maravilloso Nuevo México.
LA CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
Visitamos en nuestro hermoso Veracruz, la localidad de Tlacotalpan, para presenciar el paseo que se realiza en honor a su patrona la Virgen de la Candelaria.
LO DESTACADO DEL DEPORTE EN EL 2019
En el 2019 hubo mucho ejercicio en el deporte mexicano y Alfredo Domínguez Muro platicará lo destacado del año.