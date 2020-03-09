El deporte nos ha dado grandes deportistas en la última década, “El Otro Palco” dará un recorrido a las trayectorias de grandes figuras del deporte como: Tom Brady, campeón con los Patriotas de Nueva Inglaterra en varias ocasiones en la NFL, Serena Williams, la mejor tenista de los últimos 15 años, Cristiano Ronaldo, campeón de Europa con Real Madrid y Lionel Messi, jugador del Barcelona, considerado el mejor jugador del mundo por más de 10 años.

02 marzo, 2020