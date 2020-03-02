Videos
El lenguaje como forma de entender la realidad de la sociedad prehispánica
Los grandes dirigentes, y en realidad hasta los menos grandes, halagan a sus pueblos, pero muy pocos han pergeñado elogios tan elocuentes como el de Pericles. Con palabras sencillas, nos habla de un fenómeno por desgracia poco común a lo largo de la historia: el de una sociedad de personas libres y autónomas, prosperando en una ciudad abierta al mundo.
¿Cuál es el origen del concepto del individualismo en la humanidad?
La importancia de la tristeza en la búsqueda de la felicidad
Preferimos la alegría que la tristeza. Pero para ser felices hay que vivir bien, y para vivir bien no podemos pasárnosla en una burbuja artificial, ni con una idea tan limitada de la existencia que niegue sus aspectos menos agradables.
EL LENGUAJE PUEDE SIMULAR LA SABIDURÍA
Gracias a las teorías filosóficas, sociales, históricas, científicas, económicas, ¡educativas!, podemos explicarnos el pasado, entender el presente y predecir el futuro.
ORIGINALIDAD Y PROMESA DE LA FILOSOFÍA
Los profetas y adivinos, la religión y la superstición, los mitos y los ritos, han existido desde que los seres humanos comenzaron a buscar sentido a su existencia; en todos los pueblos del mundo, los mitos han servido como explicaciones suficientes acerca de los misterios más profundos de la condición humana.
LA EDUCACIÓN NO ES LA MAGIA ECONÓMICA
En las páginas fascinantes de “La rama dorada”, de James Frazer, se relatan decenas de hechizos para provocar la lluvia, que en algún momento se practicaron en todos los continentes.
VÍA NEGATIVA
Algo importante podemos aprender de la vía negativa. En muchas ocasiones, es imposible saber qué es lo que hay que hacer, pero es imperativo saber qué es lo que no hay que hacer.
ENTREVISTA A HÉCTOR PALHARES PARTE 2
“El martirio de San Andrés” de Rubens está en el Museo Nacional de Arte (MUNAL).
EL PRINCIPIO COPERNICANO
Es bien sabido que las ideas de Nicolás Copérnico no fueron bien recibidas por la mayoría de sus contemporáneos. En el libro Charlas de sobremesa, que recoge dichos del reformador protestante Martín Lutero, tal y como fueron escuchados por algunos de sus estudiantes, se le atribuye haber dicho lo siguiente:
EL VALOR DE ESCUCHAR
No necesitamos citar a ninguna autoridad para que nos demos cuenta de la gran importancia que tiene la conversación en nuestra vida intelectual y moral. Todos hemos aprendido muchísimas cosas en las conversaciones que hemos sostenido con otras personas, y esas conversaciones pueden modificarnos incluso sin que nos demos cuenta.