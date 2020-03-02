Los grandes dirigentes, y en realidad hasta los menos grandes, halagan a sus pueblos, pero muy pocos han pergeñado elogios tan elocuentes como el de Pericles. Con palabras sencillas, nos habla de un fenómeno por desgracia poco común a lo largo de la historia: el de una sociedad de personas libres y autónomas, prosperando en una ciudad abierta al mundo.

02 marzo, 2020