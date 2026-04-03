Papa León XIV encabeza su primer viacrucis en el Coliseo Romano; protocolo, hora de inicio y dónde se podrá ver

El Papa León XIV presidirá su primer viacrucis como cabeza de la Iglesia Católica este viernes 3 de abril, esto en el marco de la Semana Santa 2026 cuyo evento tendrá lugar en el Coliseo de Roma, uno de los lugares más emblemáticos de la religión que marca el inicio del ministerio pastoral centrado en la paz y el rechazo a la violencia.

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El viacrucis se llevará a cabo a las 21:15 horas de Roma, 13:15 horas en CDMX, y se transmitirá en directo por los canales oficiales del Vaticano. Esta ceremonia forma parte de las celebraciones del Viernes Santo, que comenzaron por la tarde con la conmemoración de la Pasión del Señor.

¿Dónde se celebra el viacrucis?

El viacrucis tendrá lugar en el Coliseo de Roma, un lugar histórico que acoge a miles de fieles cada año el Viernes Santo, que simboliza el martirio cristiano y refuerza la dimensión espiritual de este rito. Es un evento abierto al público, con acceso controlado, y encabezado por el Papa.

¿A qué hora y cómo puedo seguirlo?

El viacrucis comienza a las 21:15 horas en Roma y se transmite internacionalmente por Vatican Media. Millones de personas pueden seguir la ceremonia en directo.

Fecha: Viernes, 3 de abril

Hora: 21:15 h (Roma) 13:15 h (CDMX

Transmisión: Televisión Vaticana, sitio web y redes sociales

Protocolo y desarrollo del viacrucis

El rito sigue las 14 estaciones tradicionales que conmemoran la Pasión de Cristo que el Papa preside desde un punto central durante la lectura de las meditaciones:



Lectura del viacrucis

Uso de antorchas e himnos

Oraciones comunitarias

Este formato combina tradición con participación, lo que enriquece la experiencia espiritual de los participantes.

Programa completo de la primera Semana Santa

La primera Semana Santa del Papa incluye varios eventos clave, que culminan con la bendición Urbi et Orbi, como:



Jueves: Misa Crismal y Cena del Señor

Viernes: Pasión y Vía Crucis

Sábado: Vigilia Pascual

Domingo: Bendición final

Este programa marca el inicio oficial del estilo pastoral de León XIV, que define sus prioridades centradas en la paz y la comunidad.