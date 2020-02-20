Videos
¿Se debe o no, reducir el financiamiento a los partidos políticos?
¿Deberíamos reducir el financiamiento que reciben los partidos políticos? Aquí te contamos una perspectiva, en Desde la Trinchera.
Maximiliano Reyes, Subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe
¿Quién es Maximiliano Reyesl? Hablamos sobre el estado de las distintas fronteras de México, y los retos migratorios que enfrentará el país.
¿QUÉ FUTURO LE ESPERA AL SECTOR AGROPECUARIO, EN EL AÑO 2020?
En “Desde la Trinchera”, Rubén Cortés y Francisco Garfias conversan con David Monreal, Coordinador General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México.
PRI Y EL RETO DE REJUVENECER
Francisco Garfias y Rubén Cortés reciben en “Desde la Trinchera” al Coordinador de los Diputados del PRD en San Lázaro, Ricardo Gallardo.
Francisco Garfias y Rubén Cortés reciben en “Desde la Trinchera” a la Diputada Cynthia López Castro, Secretaria de la Comisión de Educación.