Sven-Göran Eriksson y Liverpool vienen de atrás y vencen a Ajax en partido de leyendas

Sven-Göran Eriksson, el extécnico de la selección mexicana quien enfrenta una dura batalla contra el cáncer en avanzado estado, cumplió un sueño largamente acariciado, dirigir al Liverpool . Este encuentro benéfico, que enfrentó a leyendas del Liverpool contra viejas glorias del Ajax, no solo fue un espectáculo futbolístico, sino también un poderoso mensaje de solidaridad con la personalidad deportiva.

Con 76 años, Eriksson, cuya carrera como entrenador incluye llevar a la selección de Inglaterra a cuartos de final en los mundiales de 2002 y 2006, manifestó antes del partido la importancia personal y profesional que este evento representaba para él.

“Es un sueño”, confesó durante una rueda de prensa, recordando cómo, pese a haber estado cerca en el pasado, nunca había concretado la oportunidad de entrenar al equipo de sus amores. “Cuando era entrenador, siempre soñé con entrenar al Liverpool, pero nunca ocurrió. Estuvo cerca una vez, hubo conversaciones hace varios años, pero nunca ocurrió... ¡Hasta ahora!”, declaró emocionado.

La respuesta del público no se hizo esperar. Antes del partido, el estadio de Anfield se llenó de aficionados, quienes con bufandas rojas en alto, entonaron el icónico himno “You’ll Never Walk Alone”, creando un momento inolvidable para Eriksson y todos los presentes.

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

El sueco, acompañado en el banquillo por figuras legendarias del Liverpool como Ian Rush, John Barnes y John Aldridge, lideró a un equipo estelar de leyendas del club, incluyendo a Fernando Torres y Steven Gerrard, contra un equipo rival compuesto por exestrellas del Ajax. La dirección de Eriksson en este partido simbolizó un triunfo.

El entrenador, quien reveló detalles sobre su diagnóstico de cáncer de páncreas a principios de año, expresó su deseo profundo de estar vinculado, aunque fuera una vez, con el Liverpool. La institución respondió, brindándole la oportunidad de unirse al staff para este partido benéfico, una decisión que Eriksson inicialmente pensó que era una broma. “Cuando me lo preguntaron, pensé que era una broma. Dije ‘por supuesto’ y además es por un fin caritativo, lo que hace esta experiencia todavía más bonita”, añadió el viernes.

