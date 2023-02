Super Bowl LVII: Estos serán los tráilers y comerciales

El Super Bowl LVII se realizará en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el próximo domingo 12 de febrero, pero no solo es el máximo evento del futbol americano, sino que también es una gran oportunidad para muchas marcas, ya que a través de sus anuncios llegan a un mundo de espectadores.

Este año, el Super Bowl contará con uno de los shows de medio tiempo más esperados: el regreso de la exitosa cantante Rihanna. Quizá para muchos que no son tan fanáticos del futbol americano, este será uno de los mejores momentos, para otros será el duelo mismo entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles y también un deleite para aquellos que son amantes del cine. Estos son los tráilers y comerciales que aparecerán en esta edición del Super Bowl.

Comerciales en el Super Bowl LVII

Los PopCorners de Frito Lays aparecerán en el Super Bowl LVII con los protagonistas de la exitosa serie Breaking Bad, mostrando que a pesar de los años, sigue estando muy vigente. Ya ha publicado algunas imágenes a través de sus redes sociales.

Además, los M&M’s regresan al Super Bowl con un anuncio de 30 segundos, mientras que la marca Kia, del sector automotor también estará presente. Pringles regresa por sexto año consecutivo a esta fiesta deportiva.

Hellmann’s también se anunciará en el Super Bowl 2023 por tercer año consecutivo, en esta ocasión el anuncio hablará sobre la disminución del desperdicio alimentario. Pepsi Zero Azúcar contará con dos anuncios en los que estará Ben Stiller y Steve Martin que preguntan "¿Excelente actuación o excelente sabor?”

Tráilers en el Super Bowl LVII

Todo parece indicar que el Super Bowl LVII contará con al menos 11 tráilers, entre ellos Fast X (Rápidos y Furiosos 10), Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Flash, Super Mario Bros: La Película, La Sirenita, Scream VI, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, Transformers: El despertar de las bestias y Elemental. Cabe destacar, que Ant-Man o el hombre hormiga es uno de los más esperados.

¡Ojo! También se espera que se muestren adelantos de Indiana Jones y el Dial del Destino, The Marvels, Creed III y John Wick 4.

Además, el actor Will Ferrell conducirá varios vehículos eléctricos a través de diferentes programas de Netflix, entre ellos “Bridgerton” y “Stranger Things”, para dar a conocer que Netflix contará con vehículos eléctricos en sus programas originales.

