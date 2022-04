Liga MX: Seis equipos continúan la jornada 15 del Grita México C22

San Luis vs Pumas, América vs León y Atlas vs Monterrey son los tres interesantes partidos que continúan la jornada 15 del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Los duelos se llevarán a cabo esta noche y los seis implicados aún tienen posibilidades de estar en la liguilla por el título ya sea de forma directa o vía repechaje.

San Luis vs Pumas

El Atlético de San Luis recibe a los Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Alfonso Lastras en tierras potosinas, los del bajío se ubican en la posición 13 de la tabla general de la Liga MX, y de sacar tres puntos esta noche, podrían meterse de lleno en puestos de repechaje, sin embargo Pumas tiene 19 puntos y de ganar y combinarse con otros resultados, los del Pedregal accederían al sexto puesto de la clasificación a dos jornadas de que termine la fase regular del torneo. El partido inicia a las 7:00 p.m. hora de la capital del país.

América vs Léon

Las Águilas del América esperan la visita de los esmeraldas de León en un duelo vital para ambos conjuntos, pues los dos tienen 19 puntos y se encuentran en la posición 10 y 11 de la tabla general, por lo que un triunfo esta noche de cualquiera de de los dos equipos en la cancha del Estadio Azteca, los catapultaría incluso a aspirar a calificar directo a la liguilla de la Liga MX y evitar el repechaje en las dos jornadas restantes del torneo, sin embarga el empate no les serviría de mucho a ninguno, pues podrían caer en las posiciones y compicar su pase a la fase final. El partido arranca a las 9:00 p.m. hora del centro de México.

Atlas vs Monterrey

El Atlas de Guadalajara, actual campeón de la Liga MX, le hará los honores a los Rayados de Monterrey en el Estadio Jalisco, en lo que pinta para ser un partidazo, pues los locales son el quinto lugar de la tabla general y los Rayados el cuarto, ambos empatados en 22 puntos y para como están las cosas en la Liga MX dejar ir puntos para estas dos escuadras podría significar dejar su lugar en la clasificación directa y jugar repechaje para acceder a los cuartos de final. El silbatazo incial de este partido es a las 9:06 p.m. tiempo del centro.

La jornada 15 de la Liga MX se cierra mañana cuando los Gallos Blancos de Querétaro reciban a Cruz Azul en la cancha del Estadio Corregidora a las 9 de la noche.

