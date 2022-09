Vuelve la Champions League. Horario y días de partidos de la jornada 1

Este martes 6 de septiembre inicia la fase de grupos de la Champions League y será la primera de seis fechas de la fase de grupos que se jugarán antes de que inicie el Mundial de Qatar 2022.

¿Cuándo se jugarán las jornadas de la Champions League?

Jornada 1: martes 6 y miércoles 7 de septiembre

Jornada 2: martes 13 y miércoles 14 de septiembre

Jornada 3: martes 4 y miércoles 5 de octubre

Jornada 4: martes 11 y miércoles 12 de octubre

Jornada 5: martes 25 y miércoles 26 de octubre

Jornada 6: martes 1 y miércoles 2 de noviembre

Fechas y horarios de la jornada 1 de la Champions League

Martes 6 septiembre

Dinamo Zagreb vs Chelsea | 11:45 | TNT, HBO Max

Borussia Dortmund vs Copenhague | 11:45 | Cinemax, HBO Max

Sevilla vs Manchester City | 14:00 | Cinemax, HBO Max

París Saint Germain vs Juventus | 14:00 | TNT, HBO Max

Salzburgo vs AC Milan | 14:00 | HBO Max

Celtic vs Real Madrid | 14:00 | HBO Max

RB Leipzig vs Shakhtar Donetsk | 14:00 | HBO Max

Benfica vs Maccabi Haifa | 14:00 | HBO Max





Miércoles 7 septiembre

Ajax vs Rangers | 11:45 | TNT, HBO Max

Eintracht Fráncfort vs Sporting CP | 11:45 | Cinemax, HBO Max

Inter Milán vs Bayern Munich | 14:00 | Cinemax, HBO Max

Nápoles vs Liverpool | 14:00 | TNT, HBO Max

Atlético de Madrid vs Porto | 14:00 | HBO Max

Brujas vs Bayer Leverkusen | 14:00 | HBO Max

Barcelona vs Viktoria Plzen | 14:00 | HBO Max

Tottenham Hotspur vs Olympique Marsella | 14:00 | HBO Max

¿Estás listo para una nueva temporada de la Champions League?

adn40, siempre conmigo. Síguenos en Twitter

hcj