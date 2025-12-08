Lando Norris es el campeón del mundo de la F1 este 2025

Max Verstappen ganó el GP de Abu Dhabi 2025, pero quedó a dos puntos de Lando Norris, quien se coronó campeón mundial de F1.

Verstappen dominó desde la pole y cerró con triunfo una temporada irregular, aunque insuficiente para arrebatarle el título a Norris.

una temporada irregular, aunque insuficiente para arrebatarle el título a Norris. La definición del campeonato dependió de múltiples escenarios matemáticos donde cualquier posición alteraba al campeón.

matemáticos donde cualquier posición alteraba al campeón. Norris aseguraba el título con un podio ; Verstappen necesitaba ganar y que Lando fuera cuarto o peor; Piastri requería victoria o segundo lugar con combinaciones específicas.

; Verstappen necesitaba ganar y que Lando fuera cuarto o peor; Piastri requería victoria o segundo lugar con combinaciones específicas. La temporada 2025 cerró con dramatismo, polémicas y altas expectativas rumbo al 2026, con México listo para recibir el GP en octubre.

