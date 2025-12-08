Lando Norris es el campeón del mundo de la F1 este 2025
Verstappen ganó el GP de Abu Dhabi, pero Norris se corona campeón por solo dos puntos en una de las definiciones más tensas de la F1 reciente.
Max Verstappen ganó el GP de Abu Dhabi 2025, pero quedó a dos puntos de Lando Norris, quien se coronó campeón mundial de F1.
- Verstappen dominó desde la pole y cerró con triunfo una temporada irregular, aunque insuficiente para arrebatarle el título a Norris.
- La definición del campeonato dependió de múltiples escenarios matemáticos donde cualquier posición alteraba al campeón.
- Norris aseguraba el título con un podio; Verstappen necesitaba ganar y que Lando fuera cuarto o peor; Piastri requería victoria o segundo lugar con combinaciones específicas.
- La temporada 2025 cerró con dramatismo, polémicas y altas expectativas rumbo al 2026, con México listo para recibir el GP en octubre.
