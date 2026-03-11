Notas
-
IRS ampliará horario de atención para que declares impuestos a tiempo
El IRS anunció que estará ofreciendo ayuda gratuita para que los contribuyentes puedan presentar correctamente su declaración de impuestos antes de la fecha límite del 15 de abril
-
Declaración anual: Lista de errores más comunes al realizar el trámite para este 2026
La declaración anual 2026 se debe realizar para evitar sanciones y multas económicas por parte del SAT; el proceso es obligatorio para algunos contribuyentes.
-
Residentes de Nueva York se verán afectados por retrasos en los reembolsos del IRS
Residentes de Nueva York y otros 4 estados tendrán que esperar más que el resto del país para recibir su reembolso del IRS
-
¿Pagas de más al IRS? Reclama estas 20 deducciones y ahorra miles de dólares en tu declaración de impuestos
Desde propinas hasta intereses hipotecarios, el IRS habilita deducciones que pueden reducir tu carga fiscal y aumentar tu reembolso. ¿Las estás usando?