“Voy recluso al ‘Torito’": Arrestan a Alfredo Adame por insultar al periodista Gustavo Adolfo Infante

Alfredo Adame , exconductor del programa matutino ‘Hoy, fue arrestado por insultar a la mamá del periodista Gustavo Adolfo Infante. El también actor compartió un video en sus redes sociales en el que indicó que pasará seis horas en prisión.

“Qué tal amigos, no me lo van a creer a dónde voy, pues voy al Centro de Reclusión Temporal, llamado el ‘Torito’ en la Ciudad de México (CDMX), me tengo que meter seis horas porque le mente la madre a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto”, dijo entre risas.

El exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’ mencionó que si el público no tenía noticias de él en las siguientes horas, ya sabían a qué se debía la situación. En un post extra en su cuenta oficial de Instagram, Alfredo Adame indicó que su hora de salida del ‘Torito’ será a las 13:00 horas.

¿Qué dijo Gustavo el periodista Adolfo Infante sobre el arresto a Alfredo Adame?

Durante su participación en el programa ‘Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante aclaró que la detención de Adame se debió a los insultos que hizo a su mamá en 2020.

“Lo arrestaron por orden de un Juez de Control por incumplimiento a las medidas que impusieron por seguir agrediendo e insultando a mi mamá y a mí, las medidas se las impuso un Juez de Control, y ya en varias ocasiones se le dijo que no podía seguir insultando y lo siguió haciendo, de aquí en adelante seguirán creciendo las penas a este señor”, expresó.

¿Cuál es el origen de la pelea entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante?

Los famosos antes eran buenos amigos, no obstante en 2020 Gustavo Adolfo Infante informó que Adame le hizo una llamada telefónica para que no transmitiera una entrevista que le hizo a su ex pareja Diana Golden. Adame amenazó Infante que de hacerlo sacaría a la luz ‘sus trapitos al sol’.

En 2021 Alfredo Adame acusó a Infante de presuntamente planear un secuestro en su contra, el periodista desmintió lo ocurrido. Asimismo recordó que Adame también se molestó porque no hizo caso de las declaraciones que había hecho una mujer trans en contra del Rey Grupero. Ese mismo año Infante anunció que demandaría a Alfredo Adame por filtrar información.

