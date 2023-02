Poema en el que Vargas Llosa habría criticado a la hija de su expareja

El escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler terminaron su relación sentimental el pasado 28 de diciembre, luego de 8 años de estar juntos, y este hecho ha dado de qué hablar debido a que Preysler, de 71 años dio algunas declaraciones.

Los Vientos, el poema de Vargas Llosa en el que habría criticado a la hija de Isabel Preysler

La expareja de Mario Vargas Llosa dijo que el pasado enero de 2023, él añadió dos párrafos a su famoso cuento Los vientos, que publicó en octubre de 2021 en la revista Letras Libres. De acuerdo con lo que mencionó la socialité, “Mario añadió dos párrafos a sus famosos cuentos. En ellos hablaba de las islas marquesas”, esto haría referencia al marquesado de Griñón que heredó Tamara Falcó, quien es su hija “y se reía de Tamara, una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él”, agregó.

En el relato se pueden leer frases como: “La Filosofía comparte el departamento académico con Teología y Cocina. ¡Vaya mezcla! Me imagino el diploma de Doctor de Filosofía, Teología y Gastronomía y me muero de risa”.

Isabel Preysler declaró que “Meterla en todo esto me parece caer muy bajo. Hay un límite para todo y lo han traspasado”. Por su parte, Mario Vargas Llosa negó que tuviera referencias autobiográficas hace solo unos días, sin embargo, sí reconoció que era un relato sobre su vida cuando salió a la luz.

“No me voy a quedar callada si se meten con mis hijos, con ninguno de ellos”, destacó la expareja del escritor.

El escritor entró a la Academia Francesa

El pasado jueves 9 de febrero, se llevó a cabo una ceremonia solemne que se pudo ver en vivo a través de streaming, en la que Mario Vargas Llosa se convirtió en integrante de la Academia Francesa, que es una prestigiosa institución de Francia fundada en 1635.

Esta academia tiene el propósito de “velar por la supervivencia de la lengua francesa” y quienes forman parte de ella, son llamados “inmortales”. Es importante mencionar que Vargas Llosa fue un caso excepcional, ya que se rompieron dos reglas: la de no admitir a candidatos mayores a los 75 años (Vargas Llosa tiene 86) y la de no admitir a quienes no hayan publicado obras originalmente en francés.

La hija de Vargas Llosa compartió una fotografía con su padre, en la que indicó que viajaban hacia París. Cabe mencionar que su exmujer, Patricia Llosa Urquidi, también lo acompañó.

