Tecate Bajío 2022 anuncia cartel con The Cardigans y The Rasmus

La edición 2022 del festival Tecate Bajío ya tiene cartel y fecha para realizarse en el autódromo de León, Guanajuato, y aquí te damos todos los detalles.

Artistas del Tecate Bajío 2022

Será el próximo 5 de noviembre que los asistentes al festival Tecate Bajío podrán disfrutar de agrupaciones como Zoé, The Cardigans, The Rasmus, Panteón Rococo, Fobia y más.

El cartel incluye a Aterciopelados, Beta, Bratty, Chucho Rivas, Carla Morrison, Fobia, Kenia Os, Little Jesus, Los Estrambóticos, Los Pericos, McKlopedia, Neptuna, Panteón Rococó, S7N, Plastilina Mosh, The Cardigans, The Rasmus y Zoé.

La edición de este 2022 contará con la carpa Casa Comedy que tendrá en su escenario el talento inato de Alex Quiroz, Isabel Fernández, Diente D’ Oro y Shisis Pa’ La Banda.

¡Todo listo para el festival más grande del Bajío! escribió el festival en sus redes sociales.

Antes de que el festival Tecate Bajío, el grupo sueco The Cardingans “sin querer” dio a conocer que estarán presentes en el evento, uno de los más esperados del año.

Boletos para Tecate Bajío 2022

Los boletos para ser parte del Tecate Bajío 2022, estarán disponibles en preventa Citibanamex los días 4 y 5 de julio; a través de la boletera Eticket.





La venta al público general comenzará el 6 de julio.

El precio de un boleto general en FASE 1 es de $925, mientras que el boleto Comfort Pass tendrá un costo de $1445 y el boleto Plus costará $2140 (más cargo por servicios de Eticket).

Los tarjetahabientes podrán adquirir sus boletos a 3, 6 y 9 meses sin intereses

