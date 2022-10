Rosalía recibe golpe en la cara durante concierto en San Diego

A través de redes sociales fu difundido un momento en el que Rosalía recibe un fuerte golpe en la cara con unas flores, justo cuando ella se despedía de un concierto en San Diego, en Estados Unidos.

Durante el Motomami World Tour, se observa que la cantante y su equipo se despiden de los fans dando las gracias por haber asistido, es en ese momento cuando alguien lanza un ramo de flores y le pega en el rostro y el hombro.

Rosalía se muestra molesta, pero responde de una manera acertada, ya que hace una seña como si lanzara una flecha al fan responsable.

Pero la situación no acabo en ese momento, ya que Rosalía publicó un tuit en el que pide a las personas que no le avienten cosas al escenario o al menos no hacia ella.

PORFAVOR NO TIREIS COSAS AL ESCENARIO Y SI SOIS TAN MOTOMAMIS QUE LAS TIRAIS IGUALMENTE PUES TIRARLAS EN EL LADO OPUESTO AL KE YO ESTÉ🤍🙂🙂🙂

Gracias — R O S A L Í A (@rosalia) October 3, 2022

“Por favor, no tiren cosas al escenario y si son tan motomamis que las tiras, hazlo al lado opuesto del que yo esté, gracias”, escribió.

El concierto se llevó a cabo en el Cal Coast Credit Union Amphitheater de San Diego, y después de que el incidente se viralizó, su club de fans oficial en Colombia pidió a los seguidores de la artista que “si tanto la quieren, la cuiden”.

Rosalía recibe con gusto los regalos que le lanzan sus fans

Pero ya que Rosalía está muy activa en redes, los fanáticos saben que recibe bien los regalos que le dan como el ramo de rosas, ya que el pasado 1 de octubre respondió que le hicieron una sudadera que ella solía usar como pijama.

“Una vez un fan me hizo una sudadera que el mismo había diseñado y estaba mi nombre estampado en ella y la usé como pijama porque ese regalo me puso muy feliz”, dijo.

No es la primera que un cantante se queja cuando le arrojan cosas al escenario, de hecho hace unos días Dua Lipa fue blanco de críticas después de que pateara a un Dr. Simi en su paso.

Aunque en otro concierto, tomó al peluche y lo abrazó, la cantante dijo inicialemente que pateó al muñeco durante el concierto que dio en CDMX por seguridad.

“Por lo general, cuando las cosas se arrojan al escenario, pueden ser un peligro para mi seguridad y la de los bailarines, pero esto fue en el momento perfecto. Estamos bien Sr. Simi” explicó Dua Lipa en una historia de Instagram

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

sga