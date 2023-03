Oscar 2023: Esto costó producir las cintas nominadas a mejor película

Los Oscar 2023 llegan este fin de semana y si eres uno de los que suele ver todas o la gran mayoría de las producciones nominadas y/o se informa sobre ellas, aquí en adn40 te compartimos algunos datos interesantes sobre las películas candidatas a llevarse la estatuilla .

Recuerda que este domingo 12 de marzo se llevará a cabo la entrega 95 de los premios, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, aunque la transmisión en vivo la podrás seguir a través de la señal de TV Azteca .

¿Cuánto costaron y recaudaron las nominadas a mejor película de los Oscar 2023?

El dinero invertido en una película no es sinónimo de éxito; de hecho hay grandes producciones en el cine con presupuestos limitados, así como casos contrarios en las que cifras millonarias invertidas no reflejan los números en taquilla.

All Quiet on the Western Front

Esta fue una de las grandes sorpresas de los Oscar al acumular 9 nominaciones; sin embargo los datos referentes tanto a su inversión y recaudación se desconocen.

Avatar: The Way of Water

Probablemente este trabajo de James Camero es uno de más caros de la historia, con una inversión de entre 350 y 460 millones de dólares, debido a su gran cantidad de efectos especiales; sin embargo esta también ha sido una de las más taquilleras a nivel mundial, superando los 2 mil 280 millones de dólares.

The Banshees of Inisherin

Según algunos medios especializados en cine, esta producción fue de bajo presupuesto por lo que su realización no debe pasar los 2 millones de dólares, sin embargo su recaudación ha sido de 43 millones de dólares; lo más destacable es que cuenta con nueve nominaciones, colocándola como una de las favoritas.

Elvis

Esta cinta biográfica del rey del rock and roll ha encantado a muchos, de hecho el actor (Austin Robert Butler) también está nominado. Sobra decir que ha sido una de las películas más taquilleras del 2022 logrando superar los 287 millones de dólares, cifra muy por encima de la invertida en el rodaje, alrededor de 85 millones de dólares.

Everything Everywhere All at Once

El filme que reúne ciencia ficción, acción y comedia logró ser el más nominado de este 2023, compite en 11 categorías de la Academia y para muchos es la revelación del año. De hecho se le puede considerar un éxito financiero pues superó la inversión de aproximadamente 25 millones de dólares, con 106 millones.

The Fabelmans

La película dirigida por el estadounidense Steven Spielberg es una de las que podría tener la oportunidad de llevarse el Oscar , ya que logró ganar a mejor película en los Globos de Oro. El presupuesto destinado fue de 40 millones de dólares y de acuerdo a los últimos datos, la venta en taquilla a nivel mundial ha sido inferior, alcanzando los 31 millones de dólares.

Tár

Cabe mencionar que con esta cinta Cate Blanchett ganó como mejor actriz en los Globos de Oro y para la edición de los Oscar también está nominada. Sin embargo el éxito de Tár no ha sido el esperado pues a pesar de haber superado los 15 millones de dólares, se estima que su presupuesto fue de alrededor de 35 millones de dólares.

Top Gun: Maverick

No hay duda de que esta fue una de las producciones más taquilleras al acumular casi mil 489 millones de dólares, una cifra muy por encima de los 170 millones que se destinaron como presupuesto.

Triangle of Sadness

La película del director Ruben Östlund apenas logró recuperar la cantidad que se destinó para su producción, la cual osciló los 15 millones de dólares, mientras que en taquilla alcanzó los 20 millones.

Women Talking

A pesar del guion y la historia que narra diferentes formas de violencia que sufren las mujeres, esta película no ha logrado ser un éxito taquillero, de hecho de todas las nominadas a los Oscar probablemente es la que menos dinero ha recaudado, cerca de 2 millones de dólares, cuando su producción demandó cerca de 130 millones.

¿Ya tienes tu quiniela de ganadores? Cuéntanos en redes sociales quiénes son tus favoritos a llevarse los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

