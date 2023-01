Muere Lisa Loring, primera Merlina de Los Locos Addams, a los 64 años

Lisa Loring, actriz que interpretó por primera vez el papel de Merlina Addams o Wednesday, en la comedia “La Familia Addams”, murió a los 64 años.

La noticia fue dada a conocer por Laurie Jacobson, una de las amigas más cercanas a Lisa Loring, a través de sus redes sociales, donde se despidió de ella con un emotivo mensaje. “Hermosa, amable, una madres amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme”.

Junto al mensaje, Laurie Jacobson compartió una fotografía de su amiga y señaló que la actriz estuvo conectada a un ventilador durante 3 días y tras este tiempo su familia tomó la decisión de desconectarla.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.



De acuerdo con Laurie Jacobson, el fallecimiento fue a causa de un derrame cerebral masivo. Esto, a consecuencia a la vez, del tabaquismo y su presión arterial alta.

La hija de la actriz, Vanessa Foumberg confirmó a Variety, que Lisa Loring falleció a causa de un derrame cerebral masivo, el pasado 28 de enero.

¿Quién fue Lisa Loring?

Lisa Loring interpretó por primera vez a Merlina Addams, en la serie de televisión “La Familia Addams” o “Los locos Addams” en 1964, tras ser elegida para interpretar el personaje.

Lisa Loring solo tenía 6 años cuando fue seleccionada y aunque el programa de televisión terminó 2 años después, en 1977 apareció como Wednesday Sr, en la película “Halloween with the New Addams Family”.

Películas en las que actuó Lisa Loring

Hay que señalar que, aunque su actuación como Merlina o Wednesday fue muy poca, la buena actuación de Lisa Loring fungió como inspiración para quienes ocuparían más tarde sus zapatos en este personaje

Su talento también lo podemos observar en las siguientes películas:

-Frenesí Sangriento

-Puerto salvaje

-Iced

-Doctor Spine

adn40, siempre conmigo