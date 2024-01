Así luce la actriz que interpretó a ‘Aquamarine’ ‘en ‘Mi amiga la sirena’ a 18 años del estreno

Han pasado ya 18 años desde el majestuoso estreno de la popular película ‘Mi amiga la sirena’, la cual tuvo la participación de Emma Roberts, Jake McDorman, JoJo, Arielle Kembbel y Sara Paxton, quien se terminó robando el corazón de todos los fanáticos de la cinta, pues logró interpretar a ‘Aquamarine’ a la perfección.

Esta increíble obra dirigida por Elizabeth Allen ayudó a muchos de los jóvenes artistas que participaron en la película a ser conocidos dentro del mundo de Hollywood , ya que el objetivo de cada uno era ganarse un lugar entre las nuevas caras del entretenimiento norteamericano.

A pesar de que cada uno logró encontrar su camino en muy poco tiempo, Sara Paxton fue la que aprovechó su popularidad para audicionar en importantes películas como ‘La venganza de la casa del lago’ (2009), ‘Terror en lo profundo’ (2011), ‘La asesina de los ojos azules’ (2012), ‘Love & Air Sex’ (2013), ‘The Front Runner’ (2018), ‘Barbarian’ (2022), entre otras.

¿Cómo luce Sara Paxton a 18 años del estreno de ‘Mi amiga la sirena’?

Además de ser recordada por ser la estrella dentro de ‘Mi amiga la sirena’, Sara Paxton también buscó abrirse paso dentro del mundo de la música ; sin embargo, no obtuvo gran éxito, ya que su disco lanzado en 2008 ‘The Ups and Downs’ no resultó ser tan llamativo como se esperaba, por lo que decidió no continuar más como cantante.

Actualmente la actriz de 35 años sigue vigente en Hollywood, pero se desconoce cuál será la próxima película o serie en la que participará, ya que la última vez que apareció en la pantalla grande fue cuando interpretó a ‘Megan’ en la película de terror ‘Barbarian’.

