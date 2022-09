MasterChef Celebrity México 2022: ¿Quién fue el cuarto eliminado?

El cuarto episodio de MasterChef Celebrity México 2022 dejó con los ojos llorosos a miles de fans, ya que conocimos al cuarto eliminado del 11 de septiembre después de que no complaciera el paladar de los maestros de la cocina más famosa del país.

En esta ocasión, quien salió de MasterChef Celebrity México 2022 fue Carmen Campuzano tras sufrir una mala racha tanto en el duelo de salvación, como de eliminación con los chefs José Castillo, Bety y Pablo Albuerne.

Primer reto

Desde el primer momento del programa nos pusimos sentimentales, pues los participantes tuvieron que crear el platillo favorito de uno de sus compañeros, elegido al azar y cuya fotografía se encontraba debajo de la caja misteriosa.

Uno por uno fue diciendo la comida que más les gustaba cuando eran niños y que les daba su mamá o abuela para alegrarles el día. Dichos recuerdos y sabores fueron plasmados a la perfección por Margarita, Carlos Eduardo, Mauricio, Ricardo y Pedro, quienes pudieron subir al balcón.

La persona que no encantó a los chefs con su platillo fue Alan, debido a que su arroz con leche no logró el sabor perfecto. A pesar de que tuvo la intensión de darle a probar a Ale Toussaint su creación, su arroz estaba bastante duro y no tenía leche la consistencia adecuada.



Reto de Salvación

Aquellos platillos que no fueron de la apreciación total de los chefs tuvieron que participar en el reto de salvación, que consistió en elaborar un platillo con la ayuda de Abel, Alan, Zoé, Sara y Esaú, pequeños concursantes de MasterChef Junior 2022.

Los chefcitos tuvieron que probar un platillo con los ojos vendados para después pedirles a sus respectivos equipos que formaron que lo recrearan. Aunque la mayoría supo inmediatamente qué ingredientes contenía y la idea de cómo se llamaba la comida, hubo quienes sufrieron algunos problemas para identificar los sabores.

Los equipos que no pudieron subir al balcón fueron los conformados por Macky y Talina , y Carmen y Alejandra.

Reto eliminación

Para el reto de eliminación, las celebridades tuvieron que recrear una lonchera con comida snaks saludables para niños.





Pese a que Carmen Campuzano dio todo lo que tenía e hizo lo mejor que pudo, la famosa no pudo acompeltar todos los snaks y nuevamente su platillo no tuvo buena estética.

