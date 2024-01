Maiden Orchestra “The 666 Symphony” llega a México por primera vez: Precio de boletos y fecha

Los fans de la música clásica sinfónica y el heavy metal podrán disfrutar del espectáculo que llega por primera vez a México se trata de Maiden Orchestra “The 666 Symphony”, el cual reúne a más de los mejores músicos sinfónicos mexicanos y contará con asombrosos efectos visuales. En adn40 te decimos los detalles de este gran concierto con canciones de Iron Maiden.

Las canciones de la legendaria banda de heavy metal británico son simplemente brutales, pero te has imaginado cómo sonarán a través de ese toque fino clásico, el cual estará a cargo por la Minería Pops, sello de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Minería .

La Maiden Orchestra (Slavic Ensemble) es una de las orquestas filarmónicas más reconocidas de nuestro país, y fue fundada en 1992 por Igor Ryndine y entre sus miembros más distinguidos se encuentra el maestro Vladimir Tokarev, actual maestro de conciertos de la Chamber Orchestra of the Fine Arts.

Para los amantes de la banda británica y el ambiente sinfónico será el próximo domingo 18 de febrero que Maiden Orchestra “The 666 Symphony”, el espectáculo sinfónico de Iron Maiden, se presente en el Pepsi Center World Trade Center de la CDMX, en lo que promete ser un espectáculo lleno de energía.

En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica de Minería estará dirigida por el afamado director Jesús Medina y estará acompañado por la soprano Cecilia Egiarte. Además, la orquestación y arreglos serán del talentoso Gilberto Pinzón y se presentarán todos los músicos que forman parte de la orquesta, la cual cumplió 45 años de existencia hace unas semanas.

Precios para ver a la Maiden Orchestra

Si te gustaría escuchar “The Trooper”, “Run to the Hills”, “Fear of the Dark”, “Wasted Years”, “Hallowed be thy Name”, “The Number of the Beast”, entre muchas más, de forma sinfónica, los boletos para ver a la Maiden Orchestra en el Pepsi Center WTC ya están disponibles y los precios son ya con cargos por el servicio son los siguientes



Platino: $1,920.00

Sección A: $1,680.00

Sección B Inferior (BI): $1,440.00

Sección B: $900.00

Sección BB: $720.00

Sección box Superior (BS): $1,200.00

Sección C: $600.00

Citibanamex VIP: $2,400.00

Si no quieres pagar el precio de los cargos por el servicio se podrá acudir a la taquilla del Pepsi Center WTC, la cual está abierta de lunes a viernes de 11 a 17:00 horas y los sábados de 11 a 16:00 horas.

Iron Maiden regresa a México para 2024

La banda británica de heavy metal regresa a México este 2024 con su nueva gira “Future Past World Tour”, el recinto para su presentación es el mítico Foro Sol en la CDMX y la fecha elegida para este concierto es el 20 de noviembre.

Estamos encantados de regresar para ver a esos increíbles fanáticos en México. En la Ciudad de México en el Foro Sol, durante la última gira, el compromiso y entusiasmo de los fanáticos estuvo fuera de este mundo. En esta gira tocaremos nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fanáticos en América Latina no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que será una gran experiencia. -indicó Steve Harris, bajista de Iron Maiden.

