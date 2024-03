Así se vería el Capitán, de “Los Simpson”, si fuese humano y según la IA

Los Simpson es una serie animada que se ha mantenido vigente con 35 temporadas al aire y también en formato de streaming. La producción ha tenido varios personajes secundarios y muchos son recordados por sus constantes participaciones; en este caso, un internauta recordó al famoso Capitán, un personaje que ha tenido diferentes interacciones y es fácil de reconocer.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Este internauta usó la inteligencia artificial para poder mostrar la versión hiperrealista del Capitán. Este personaje tiene una gran nostalgia hacia el mar y tiene un restaurante de pescados y mariscos, a pesar de que muchos lo conocemos como ‘El capitán’, este hombre de barba y cabello cano tiene un nombre, mismo que pocos conocen, pero es Horatio McCallister y hoy veremos su versión más real.

La versión realista del capitán Horatio McCallister de Los Simpson según la IA

Horatio McCallister , es un clásico personaje secundario de Los Simpson. El personaje fue creado por Conan O’Brien mientras era guionista de la serie. Su primera aparición fue en el episodio New Kid on the Block, en el cual es el propietario de un restaurante de mariscos llamado “The Frying Dutchman"; este restaurante es estilo buffet, pero no estaba listo para el hambre de Homero Simpson.

En este episodio, el cabeza de la familia Simpson consigue asistir al establecimiento y pide el buffet, mismo que tiene un slogan “Todo lo que pueda comer”, el restaurante es saqueado por Homero, quien le hace juicio porque no le permitieron comer todo lo que él quería; la situación termina en un trato entre el Capitán y Homero, en el cual, Horatio deja que el Simpson coma en el lugar y lo usa de atracción.

El Capitán, da una apariencia de ser un capitán experimentado, pero, en varios episodios se lo vio torpe a la hora de conducir los barcos. El personaje tiene el cabello cano, un ojo cerrado parecido a Popeye, porta ropa de marinero y un sombrero de capitán, estas características fueron tomadas por la inteligencia artificial que nos mostró la versión realista de Horatio McCallister.

Capitán de "Los Simpson", en versión humana según la IA pic.twitter.com/ODXsVjUpom — ShowMundial (@ShowmundialShow) March 22, 2024

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado