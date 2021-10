Habrá festival Vive Latino en 2022, éstas son las fechas

El Vive Latino regresará el 19 y 20 de marzo de 2022, informó este viernes la empresa Ocesa, organizadora del festival.

La última edición del Vive Latino ocurrió en marzo de 2020, cuando la Ciudad de México estaba cerca de imponer una cuarentena a causa de los contagios de COVID-19.

En ese momento debido a la situación y que varios países ya habían cerrado sus fronteras, bandas como She wants revenge, Mogwai, Rodrigo y Gabriela, All them witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal the Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla cancelaron su participación.

“Algunas bandas del VL20 no podrán presentarse por problemas de traslados y afectaciones en sus países”, reveló la cuenta de Twitter del festival en ese momento.

Algunas bandas del VL20 no podrán presentarse por problemas de traslados y afectaciones en sus países.



Extrañaremos a All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla. pic.twitter.com/IOl5WRLZ4Q — Vive Latino (@vivelatino) March 13, 2020

Actividades previas en Vive Latino 2022

Los organizadores del festival Vive Latino 2022 calentarán los motores y para ello dieron a conocer una actividad vía streaming que será gratuita.

Transmitirán el homenaje realizado a José José, ‘El Príncipe de la Canción’, que se realizó en la edición 2020 en un documental con los ensayos, imágenes en los camerinos y el espectáculo del 14 de marzo de 2020, en el Foro Sol.

En dicho show estuvieronEly Guerra, Mon Laferte, Carla Morrison, Ximena Sariñana, Andrés Calamaro, Dr. Shenka, Alemán y Pato Machete. La transmisión será el domingo 19 de septiembre, a las 8:00 de la noche.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

sga