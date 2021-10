Estrenan el tráiler del documental de ‘The Beatles’

Hoy en las breves de pop hablaremos de ‘The Beatles’ y su serie, de Gabriel García Márquez y el embarazo de Evaluna y Camilo.

Hace algunas horas se dio a conocer el nuevo tráiler del documental de The Beatles, el cual llevará por nombre Get Back.

Se trata de una producción del director Peter Jackson, quien mediante tres entregas nos mostrará los últimos momentos de la banda antes de la separación.

El documental de The Beatles que se estrenará en noviembre, constará de tres partes y en ella se nos mostrara el proceso de composición y producción de uno de sus éxitos más famosos de todos los tiempos: Let it Be.

Gabriel García Márquez tendrá su propia calle en Roma

La siguiente breve del día de hoy es sobre uno de los escritores latinoamericanos más famosos en la historia, el colombiano Gabriel García Márquez, que tendrá una calle con su nombre en la ciudad de Roma.

Será el 26 de octubre que una calle cercana al parque romano Villa Borghese, sea testigo de una ceremonia para conmemorar al padre del realismo mágico quien pasó algún tiempo de su vida viviendo en la ciudad de Roma en la década de los años 50.

Evaluna y Camilo anuncian embarazo con video de 'Índigo’



Aunque ya se hablaba sobre un supuesto embarazo entre Evaluna y Camilo, fue apenas este miércoles 13 de octubre que la pareja confirmó a través de una canción que están esperando a su primer hijo y que pronto serán papás.

La canción, que lleva por nombre Índigo, fue estrenada junto al video en el que se puede ver a la pareja formando un corazón con sus manos frente al vientre de Evaluna que ya se nota abultado por el embarazo.

Además de la canción, en redes sociales trascendieron videos del momento en el que Evaluna le dio la noticia a Camilo, y cuando se entera el padre de Evaluna, el cantante y compositor Ricardo Montaner.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app .

erv