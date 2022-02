Belinda lanza canción tras terminar con Christian Nodal

A unos días de haber terminado su compromiso con Christian Nodal, Belinda sacó el demo de una canción llamada Mentiras Cabrón, en la que habla de alguien que durante la relación la controlaba y trataba de hacerla sentir menos.

“Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón”, dice la canción al comienzo.

Belinda acusa en la canción a dicha persona de mentir y de estar en constante pelea y afirma que será esa otra persona quien la busque y la extrañe.

“Yo se que tú vas a extrañarme A enloquecerte por las noches Pensando en quien va a acompañarme, va a cuidarme Después vas a querer llamarme”, agregó

Apenas el pasado 18 de febrero, Belinda publicó una seguidilla de tuits en los que acusó que tras su rompimiento con Christian Nodal “personas públicas y de medios de comunicación” se han excedido al punto de expresar comentarios que deben entenderse como “violencia de género”.

“Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir, inclusive por la vía legal , el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas”, escribió.

Christian Nodal también comparte canción tras rompimiento

Días antes también Christian Nodal también sacó una canción dolida con su nuevo sencillo “Ya no somos ni seremos”, en la que afirma que una persona lo dejó marcado de tal manera que será imposible olvidarla.

“Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos, ni seremos”, concluye en la canción.

El sábado pasado Christian Nodal y Belinda pusieron fin a su romance y cancelaron su compromiso de boda. El cantante informó a través de un comunicado en sus redes sociales en dónde confirmaba los rumores de su separación.

