¿Tu favorita está? Lista completa de los nominados a los BAFTA 2026, lo mejor del cine del año

¡La lista de nominados a los BAFTA 2026 ya salió! La semana pasada, la película ‘Los pecadores’ de Ryan Coogler hizo historia al convertirse en la película más nominada en los premios Oscar; sin embargo, en los BAFTA, la película que arrasó con las nominaciones es la protagonizada por Leonardo DiCaprio, ‘ Una batalla tras otra ’.

Te contamos quiénes son los famosos y las producciones que integran las distintas categorías de nominados a los Premios BAFTA 2026.

¿Cuándo serán los BAFTA 2026?

La lista de los nominados para la edición 79 de los premios BAFTA, que se dio a conocer este martes, revela una inclinación hacia dos cintas, principalmente, ‘Los pecadores’ y 'Una batalla tras otras’. Lamentablemente, en esta ocasión, los BAFTA no nominaron al cineasta mexicano Guillermo del Toro.

La ceremonia de los premios BAFTA se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero de 2026.

Lista de nominados de los BAFTA 2026

Mejor película

Los pecadores

Una batalla tras otra

Bugonia

Hamnet

Valor sentimental

Marty Supreme

Mejor dirección

Joshua Safdie por ‘Marty Supreme’

Chloé Zhao por ‘Hamnet’

Joachim Trier por ‘Valor sentimental’

Paul Thomas Anderson por ‘Una batalla tras otra’

Ryan Coogler por ‘Los pecadores’

Yorgos Lanthimos por ‘Bugonia’

Mejor actriz principal

Renate Reinsve por ‘Valor sentimental’

Kate Hudson por ‘Canción para dos’

Chase Infiniti por ‘Una batalla tras otra’

Emma Stone por ‘Bugonia’

Jessie Buckley por ‘Hamnet’

Rose Byrne por ‘If I Had Legs I’d Kick You’

Mejor actor principal

Michael B. Jordan por ‘Los pecadores’

Ethan Hawke por ‘Blue Moon’

Jesse Plemons por ‘Bugonia’

Leonardo DiCaprio por ‘Una batalla tras otra’

Robert Aramayo por ‘I Swear’

Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’

Mejor actriz de reparto

Carey Mulligan por ‘The Ballad of Wallis Island’

Emily Watson por ‘Hamnet’

Odessa A’zion por ‘Marty Supreme’

Teyana Taylor por ‘Una batalla tras otra’

Wunmi Mosaku por ‘Los pecadores’

Inga Ibsdotter Lilleaas por ‘Valor sentimental’

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro por ‘Una batalla tras otra’

Peter Mullan por ‘I Swear’

Sean Penn por ‘Una batalla tras otra’

Stellan Skarsgard por ‘Valor sentimental’

Jacob Elordi por ‘Frankenstein’

Paul Mescal por ‘Hamnet’

Mejor guion original

‘I Swear’

‘Los pecadores’

‘Agente secreto’

‘Marty Supreme’

‘Valor sentimental’

Mejor guion adaptado

Una batalla tras otra

Bugonia

Hamnet

Pillion

The Ballad Of Wallis Island

Mejor película de habla no inglesa

Sirat

Agente secreto

Un simple accidente

Valor sentimental

La voz de Hind

Mejor película de animación

Elio

Zootrópolis 2

Little Amélie

Mejor película infantil

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootrópolis 2

Mejor película británica

28 años después

Die My Love

H Is for Hawk

Hamnet

I Swear

Bridget Jones: Loca por él

MR. Burton

Pillion

Steve

The Ballad Of Wallis Island

Mejor banda sonora

Hamnet

Los pecadores

Bugonia

Frankenstein

Una batalla tras otra

Mejor reparto

I Swear

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Marty Supreme

Los pecadores

Mejor fotografía

Frankenstein

Los pecadores

Sueños de trenes

Una batalla tras otra

Marty Supreme

Mejor montaje

Los pecadores

F1: La película

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Una casa llena de dinamita

Mejor diseño de producción

Los pecadores

Una batalla tras otra

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Mejor maquillaje y peluquería

Los pecadores

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Wicked: Parte 2

Mejor diseño de vestuario

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Wicked: Parte 2

Mejor sonido

F1: La película

Una batalla tras otra

Frankenstein

Los pecadores

Warfare: Tiempo de guerra

Mejores efectos especiales

Cómo entrenar a tu dragón

F1: La película’

Frankenstein

Avatar: Fuego y ceniza

Laberinto en llamas

Mejor debut británico (guion, dirección o producción)

Cal McMau, Hunter Andrews y Eoin Doran por ‘Wasteman’

Harry Lighton por ‘Pillion’

Akinola Davies Jr. y Wale Davies por ‘La sombra de mi padre’

Jack King, Hollie Bryan y Lucy Meer por ‘The Ceremony’

Myrid Carter por ‘I Want in Her’

Mejor documental

2.000 metros hasta Andriivka

Cover-Up: Un periodista en las trincheras

La vecina perfecta

Mr. Nobody contra Putin

Apocalipsis en los trópicos

Mejor cortometraje británico

Magid/Zafar

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

Nostalgie

Terence

Mejor cortometraje de animación británico

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

