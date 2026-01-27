¿Tu favorita está? Lista completa de los nominados a los BAFTA 2026, lo mejor del cine del año
La película protagonizada por Leonardo DiCaprio arrasó con las nominaciones de los BAFTA este año.
¡La lista de nominados a los BAFTA 2026 ya salió! La semana pasada, la película ‘Los pecadores’ de Ryan Coogler hizo historia al convertirse en la película más nominada en los premios Oscar; sin embargo, en los BAFTA, la película que arrasó con las nominaciones es la protagonizada por Leonardo DiCaprio, ‘ Una batalla tras otra ’.
Te contamos quiénes son los famosos y las producciones que integran las distintas categorías de nominados a los Premios BAFTA 2026.
¿Cuándo serán los BAFTA 2026?
La lista de los nominados para la edición 79 de los premios BAFTA, que se dio a conocer este martes, revela una inclinación hacia dos cintas, principalmente, ‘Los pecadores’ y 'Una batalla tras otras’. Lamentablemente, en esta ocasión, los BAFTA no nominaron al cineasta mexicano Guillermo del Toro.
- La ceremonia de los premios BAFTA se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero de 2026.
Lista de nominados de los BAFTA 2026
Mejor película
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Bugonia
- Hamnet
- Valor sentimental
- Marty Supreme
Mejor dirección
- Joshua Safdie por ‘Marty Supreme’
- Chloé Zhao por ‘Hamnet’
- Joachim Trier por ‘Valor sentimental’
- Paul Thomas Anderson por ‘Una batalla tras otra’
- Ryan Coogler por ‘Los pecadores’
- Yorgos Lanthimos por ‘Bugonia’
Mejor actriz principal
- Renate Reinsve por ‘Valor sentimental’
- Kate Hudson por ‘Canción para dos’
- Chase Infiniti por ‘Una batalla tras otra’
- Emma Stone por ‘Bugonia’
- Jessie Buckley por ‘Hamnet’
- Rose Byrne por ‘If I Had Legs I’d Kick You’
Mejor actor principal
- Michael B. Jordan por ‘Los pecadores’
- Ethan Hawke por ‘Blue Moon’
- Jesse Plemons por ‘Bugonia’
- Leonardo DiCaprio por ‘Una batalla tras otra’
- Robert Aramayo por ‘I Swear’
- Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’
Mejor actriz de reparto
- Carey Mulligan por ‘The Ballad of Wallis Island’
- Emily Watson por ‘Hamnet’
- Odessa A’zion por ‘Marty Supreme’
- Teyana Taylor por ‘Una batalla tras otra’
- Wunmi Mosaku por ‘Los pecadores’
- Inga Ibsdotter Lilleaas por ‘Valor sentimental’
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro por ‘Una batalla tras otra’
- Peter Mullan por ‘I Swear’
- Sean Penn por ‘Una batalla tras otra’
- Stellan Skarsgard por ‘Valor sentimental’
- Jacob Elordi por ‘Frankenstein’
- Paul Mescal por ‘Hamnet’
Mejor guion original
- ‘I Swear’
- ‘Los pecadores’
- ‘Agente secreto’
- ‘Marty Supreme’
- ‘Valor sentimental’
Mejor guion adaptado
- Una batalla tras otra
- Bugonia
- Hamnet
- Pillion
- The Ballad Of Wallis Island
Mejor película de habla no inglesa
- Sirat
- Agente secreto
- Un simple accidente
- Valor sentimental
- La voz de Hind
Mejor película de animación
- Elio
- Zootrópolis 2
- Little Amélie
Mejor película infantil
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootrópolis 2
Mejor película británica
- 28 años después
- Die My Love
- H Is for Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Bridget Jones: Loca por él
- MR. Burton
- Pillion
- Steve
- The Ballad Of Wallis Island
Mejor banda sonora
- Hamnet
- Los pecadores
- Bugonia
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
Mejor reparto
- I Swear
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Los pecadores
- Sueños de trenes
- Una batalla tras otra
- Marty Supreme
Mejor montaje
- Los pecadores
- F1: La película
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Una casa llena de dinamita
Mejor diseño de producción
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
Mejor maquillaje y peluquería
- Los pecadores
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Wicked: Parte 2
Mejor diseño de vestuario
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
- Wicked: Parte 2
Mejor sonido
- F1: La película
- Una batalla tras otra
- Frankenstein
- Los pecadores
- Warfare: Tiempo de guerra
Mejores efectos especiales
- Cómo entrenar a tu dragón
- F1: La película’
- Frankenstein
- Avatar: Fuego y ceniza
- Laberinto en llamas
Mejor debut británico (guion, dirección o producción)
- Cal McMau, Hunter Andrews y Eoin Doran por ‘Wasteman’
- Harry Lighton por ‘Pillion’
- Akinola Davies Jr. y Wale Davies por ‘La sombra de mi padre’
- Jack King, Hollie Bryan y Lucy Meer por ‘The Ceremony’
- Myrid Carter por ‘I Want in Her’
Mejor documental
- 2.000 metros hasta Andriivka
- Cover-Up: Un periodista en las trincheras
- La vecina perfecta
- Mr. Nobody contra Putin
- Apocalipsis en los trópicos
Mejor cortometraje británico
- Magid/Zafar
- This Is Endometriosis
- Welcome Home Freckles
- Nostalgie
- Terence
Mejor cortometraje de animación británico
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
