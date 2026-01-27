inklusion.png Sitio accesible
¿Tu favorita está? Lista completa de los nominados a los BAFTA 2026, lo mejor del cine del año

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio arrasó con las nominaciones de los BAFTA este año.

Leonardo DiCaprio BAFTA.jpg
Lista competa de los nominados a los BAFTA 2026. |Getty Images
Pop

Escrito por:  Tania Itzel Vargas

¡La lista de nominados a los BAFTA 2026 ya salió! La semana pasada, la película ‘Los pecadores’ de Ryan Coogler hizo historia al convertirse en la película más nominada en los premios Oscar; sin embargo, en los BAFTA, la película que arrasó con las nominaciones es la protagonizada por Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra ’.

Te contamos quiénes son los famosos y las producciones que integran las distintas categorías de nominados a los Premios BAFTA 2026.

¿Cuándo serán los BAFTA 2026?

La lista de los nominados para la edición 79 de los premios BAFTA, que se dio a conocer este martes, revela una inclinación hacia dos cintas, principalmente, ‘Los pecadores’ y 'Una batalla tras otras’. Lamentablemente, en esta ocasión, los BAFTA no nominaron al cineasta mexicano Guillermo del Toro.

  • La ceremonia de los premios BAFTA se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero de 2026.

Lista de nominados de los BAFTA 2026

Mejor película

  • Los pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Valor sentimental
  • Marty Supreme

Mejor dirección

  • Joshua Safdie por ‘Marty Supreme’
  • Chloé Zhao por ‘Hamnet’
  • Joachim Trier por ‘Valor sentimental’
  • Paul Thomas Anderson por ‘Una batalla tras otra’
  • Ryan Coogler por ‘Los pecadores’
  • Yorgos Lanthimos por ‘Bugonia’

Mejor actriz principal

  • Renate Reinsve por ‘Valor sentimental’
  • Kate Hudson por ‘Canción para dos’
  • Chase Infiniti por ‘Una batalla tras otra’
  • Emma Stone por ‘Bugonia’
  • Jessie Buckley por ‘Hamnet’
  • Rose Byrne por ‘If I Had Legs I’d Kick You’

Mejor actor principal

  • Michael B. Jordan por ‘Los pecadores’
  • Ethan Hawke por ‘Blue Moon’
  • Jesse Plemons por ‘Bugonia’
  • Leonardo DiCaprio por ‘Una batalla tras otra’
  • Robert Aramayo por ‘I Swear’
  • Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’

Mejor actriz de reparto

  • Carey Mulligan por ‘The Ballad of Wallis Island’
  • Emily Watson por ‘Hamnet’
  • Odessa A’zion por ‘Marty Supreme’
  • Teyana Taylor por ‘Una batalla tras otra’
  • Wunmi Mosaku por ‘Los pecadores’
  • Inga Ibsdotter Lilleaas por ‘Valor sentimental’

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro por ‘Una batalla tras otra’
  • Peter Mullan por ‘I Swear’
  • Sean Penn por ‘Una batalla tras otra’
  • Stellan Skarsgard por ‘Valor sentimental’
  • Jacob Elordi por ‘Frankenstein’
  • Paul Mescal por ‘Hamnet’

Mejor guion original

  • ‘I Swear’
  • ‘Los pecadores’
  • ‘Agente secreto’
  • ‘Marty Supreme’
  • ‘Valor sentimental’

Mejor guion adaptado

  • Una batalla tras otra
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Pillion
  • The Ballad Of Wallis Island

Mejor película de habla no inglesa

  • Sirat
  • Agente secreto
  • Un simple accidente
  • Valor sentimental
  • La voz de Hind

Mejor película de animación

  • Elio
  • Zootrópolis 2
  • Little Amélie

Mejor película infantil

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootrópolis 2

Mejor película británica

  • 28 años después
  • Die My Love
  • H Is for Hawk
  • Hamnet
  • I Swear
  • Bridget Jones: Loca por él
  • MR. Burton
  • Pillion
  • Steve
  • The Ballad Of Wallis Island

Mejor banda sonora

  • Hamnet
  • Los pecadores
  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra

Mejor reparto

  • I Swear
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Marty Supreme
  • Los pecadores

Mejor fotografía

  • Frankenstein
  • Los pecadores
  • Sueños de trenes
  • Una batalla tras otra
  • Marty Supreme

Mejor montaje

  • Los pecadores
  • F1: La película
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Una casa llena de dinamita

Mejor diseño de producción

  • Los pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme

Mejor maquillaje y peluquería

  • Los pecadores
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Wicked: Parte 2

Mejor diseño de vestuario

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Los pecadores
  • Wicked: Parte 2

Mejor sonido

  • F1: La película
  • Una batalla tras otra
  • Frankenstein
  • Los pecadores
  • Warfare: Tiempo de guerra

Mejores efectos especiales

  • Cómo entrenar a tu dragón
  • F1: La película’
  • Frankenstein
  • Avatar: Fuego y ceniza
  • Laberinto en llamas

Mejor debut británico (guion, dirección o producción)

  • Cal McMau, Hunter Andrews y Eoin Doran por ‘Wasteman’
  • Harry Lighton por ‘Pillion’
  • Akinola Davies Jr. y Wale Davies por ‘La sombra de mi padre’
  • Jack King, Hollie Bryan y Lucy Meer por ‘The Ceremony’
  • Myrid Carter por ‘I Want in Her’

Mejor documental

  • 2.000 metros hasta Andriivka
  • Cover-Up: Un periodista en las trincheras
  • La vecina perfecta
  • Mr. Nobody contra Putin
  • Apocalipsis en los trópicos

Mejor cortometraje británico

  • Magid/Zafar
  • This Is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles
  • Nostalgie
  • Terence

Mejor cortometraje de animación británico

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise

