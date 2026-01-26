Dragon Ball “The Galactic Patrol” y Forzan Horizon 6 entre las nuevas novedades del entretenimiento
Dragon Ball “The Galactic Patrol” será el nuevo anime de la franquicia; un adelanto nos mostró cómo Forzan Horizon 6 se centrará en Japón.
El especialista Omar Martínez nos habla sobre las nuevas novedades del mundo geek: Dragon Ball “The Galactic Patrol” será el nuevo anime que tendrá la franquicia cuyo proyecto aún está en producción.
También se reveló el adelanto de Forzan Horizon 6, el cual se centrará en Japón y nos llevará a conocer los paisajes más increíbles de este país.