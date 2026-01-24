Boletos de BTS se agotan en cuestión de minutos, precio VIP alcanzó los 18 mil pesos
Los boletos para los conciertos de BTS se agotaron en pocos minutos en la página de Ticketmaster; los precios alcanzaban los 18 mil pesos.
El viernes 23 de enero comenzó la venta de boletos para los conciertos de BTS y en cuestión de minutos se agotaron debido a su popularidad y la reventa.
Los precios iban desde 1 mil 700 pesos hasta los 13 mil pesos, mientras que los paquetes VIP llegaban a los 18 mil pesos con beneficios exclusivos.