YURIN lanza gira especial “Chapter Y – LATAM Tour” que llegará a México

La cantante surcoreana YERIN llegará a la Ciudad de México el domingo 8 de febrero de 2026 y su presentación forma parte de su gira especial “Chapter Y – LATAM Tour”.

“Estoy muy emocionada de encontrarme por primera vez con mis fans en México. Chapter Y es un capítulo muy importante para mí, y espero que podamos compartir recuerdos hermosos juntos”, dijo la cantante.