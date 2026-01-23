inklusion.png Sitio accesible
CAPUFE anuncia cierre de carretera México-Puebla por obras

YURIN lanza gira especial “Chapter Y – LATAM Tour” que llegará a México

El fanmeeting de YURIN fue concebido para reencontrarse con los fans de Latinoamérica, tras el éxito que tuvo en Seúl, Taiwán y Japón.

Por:  Adriana Pacheco

La cantante surcoreana YERIN llegará a la Ciudad de México el domingo 8 de febrero de 2026 y su presentación forma parte de su gira especial “Chapter Y – LATAM Tour”.

“Estoy muy emocionada de encontrarme por primera vez con mis fans en México. Chapter Y es un capítulo muy importante para mí, y espero que podamos compartir recuerdos hermosos juntos”, dijo la cantante.

