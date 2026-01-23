YERIN se prepara para llegar a México
YERIN debutó en 2015 como integrante de GFRIEND, uno de los grupos femeninos más influyentes de la tercera generación del K-pop, ahora conectará como solista en México.
YERIN eligió a la Ciudad de México como una de las paradas clave para compartir este capítulo tan significativo de su carrera como solista con el público latinoamericano.
Su fanmeeting será parte de su gira especial “Chapter Y – LATAM Tour” y los mexicanos podrán verla el 8 de febrero en La Maraka.