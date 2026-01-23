YERIN llega por primera vez a México con fanmeeting: boletos y horarios

YERIN debutó en 2015 como integrante de GFRIEND, uno de los grupos femeninos más influyentes de la tercera generación del K-pop . Junto al grupo, alcanzó reconocimiento tanto del público general como de la crítica, consolidando una discografía que marcó una época dentro del género.

GFRIEND logró múltiples premios en programas musicales y se consolidó como uno de los grupos femeninos más influyentes antes de su disolución en 2021. Siempre serán recordadas porque marcaron precedente con “Me Gustas Tú”, en español, porque en ese tiempo era poco usual lanzar una canción en otro idioma.

El tema marcó un hito dentro del k-pop al estar 62 semanas consecutivas en el top 100 del chart digital. Fueron el primer grupo de k-pop en lograr 100 millones de reproducciones en streaming y superaron los 2.5 millones de descargas.

Tras el cierre de la etapa de GFRIEND, YERIN inició una transición cuidadosa hacia su carrera individual. En 2022 debutó oficialmente como solista, mostrando una faceta más madura y personal. Exploró nuevos sonidos y conceptos, además de participar en programas de entretenimiento, actuaciones especiales y fanmeetings en distintos países de Asia y otras regiones.

YURIN lanza gira especial “Chapter Y – LATAM Tour” que llegará a México

Y ese es uno de los aspectos más destacados de YERIN: su cercanía con el fandom. Es activa en fanmeetings, transmisiones y eventos presenciales, lo que explica el éxito de su tour Chapter Y, concebido como un espacio de diálogo y celebración con sus seguidores.

Este fanmeeting fue concebido para reencontrarse con los fans de Latinoamérica, tras el éxito que tuvo en Seúl, Taiwán y Japón. En esta nueva etapa, YERIN eligió a la Ciudad de México como una de las paradas clave para compartir este capítulo tan significativo de su carrera con el público latinoamericano.

“Estoy muy emocionada de encontrarme por primera vez con mis fans en México. Chapter Y es un capítulo muy importante para mí, y espero que podamos compartir recuerdos hermosos juntos.”

Desde el inicio de la venta de boletos, las localidades VIP Oro y el Paquete de Beneficios de nivel superior se agotaron rápidamente. Aún existe disponibilidad limitada en algunas zonas VIP y en el Paquete de Beneficios general, por lo que se recomienda al público asegurar su lugar cuanto antes.

YERIN se prepara para llegar a México

Detalles del fanmeeting en Ciudad de México

• Evento: YERIN — Chapter Y en Ciudad de México

• Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026

• Horarios:

o Acceso Beneficios: 2:30 PM

o Acceso al recinto: 5:30 PM

o Inicio del show: 7:00 PM

• Lugar: La Maraka

C. Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, CDMX

• Boletos: Ticketmaster / La Maraka

• Beneficios (Foto grupal con la artista): disponibles a través de La Maraka

