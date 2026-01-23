Gala Montes se une a “Malinche”, el musical de Nacho Cano

La actriz y cantante Gala Montes dará un paso importante en su carrera al debutar en el escenario como protagonista del musical "Malinche", una producción dirigida por el reconocido Nacho Cano, exintegrante de Mecano.

La noticia, revelada en exclusiva por Venga la Alegría de TV Azteca, genera gran expectativa entre sus seguidores. Montes, conocida por sus trabajos en televisión y su crecimiento en el mundo musical, debutará este fin de semana interpretando a la madre de la protagonista dentro de este espectáculo histórico que narra la vida de Malinche, figura clave en la historia de México.

La actriz expresó su emoción por integrarse a una producción de este calibre y agradeció personalmente a Nacho Cano por la oportunidad de formar parte del elenco, consciente del peso cultural e histórico de la obra.

Malinche, el musical ha generado expectativas desde su estreno y se ha perfilado como una propuesta teatral de alto nivel, que combina historia, música y coreografía bajo la dirección artística del propio Cano.

¿Dónde comprar boletos para ver "Malinche"?

El musical "Malinche" de Nacho Cano se presenta en la Ciudad de México durante 2026 en el Frontón México (Av. de la República 17, Col. Tabacalera), frente al Monumento a la Revolución. Las funciones incluyen opciones de miércoles a domingo, con dobles funciones los viernes y sábados, ofreciendo una experiencia inmersiva.



Lugar: Frontón México, CDMX

Duración: Aproximadamente 2 horas y 55 minutos (incluyendo intermedio)

Boletos: Disponibles en línea a través de Fever o en la taquilla del Frontón México.

Horarios habituales (sujetos a cambios):

-Miércoles y jueves: Función nocturna.

-Viernes y sábados: Funciones vespertinas y nocturnas (ej. 17:00 y 21:00 hrs).

-Domingos: Función al mediodía.

