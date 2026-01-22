¡Ventaneando cumple 30 años! Todos los detalles de su programa especial este 22 de enero

Ventaneando tuvo su primera transmisión por la señal de Azteca Uno hace tres décadas, el 22 de enero de 1996. Desde entonces, sus conductores liderados por Paty Chapoy conquistaron a la audiencia y, desde entonces, han permanecido en el gusto de generación tras generación.

Por esta razón, TV Azteca está de manteles largos y tiene preparado una transmisión especial que conmemora 30 años de uno de los programas más longevos de la televisión mexicana. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ventaneando está de manteles largos por su aniversario 30

Por si no lo sabes, Ventaneando es un programa que ya forma parte de la historia de la televisión en México, pero incluso, ha dejado huella en la legislación de nuestro país con la Ley de Crestomatía.

Paty Chapoy, Pedro Sola, el fallecido Daniel Bisogno , Mónica Castañeda, Linet Puente, entre otros conductores que se han sentado en la famosa sala de Ventaneando, han formado parte de la vida de miles de familias mexicanas, que acostumbran reunirse para escuchar las noticias del espectáculo con un estilo cálido, único y divertido.

El drama de la mayonesa Hellmanns, la mosca en el café, el pleito de Ana Bárbara con Daniel Bisogno son solo algunos de los momentazos que el programa de espectáculos ha dejado en la memoria colectiva de los mexicanos. Por eso, ¿cómo no celebrar los 30 años de Ventaneando?

¿A qué hora será el programa especial de Ventaneando este 22 de enero?

Si tú como miles de mexicanos formas parte de los seguidores de Ventaneando , te contamos que este jueves 22 de enero se llevará a cabo una transmisión especial que recordará los mejores momentos de este programa a lo largo de 3 décadas. Los horarios del programa especial del aniversario 30 de Ventaneando son los siguientes:

12:00 p.m: Sigue la transmisión en el canal de YouTube de Ventaneando YouTube de Paty Chapoy

1:00 p.m: Sintoniza el programa en vivo, por la señal de Azteca Uno.

¿Te lo vas a perder? Paty Chapoy y su equipo tiene preparado contenido exclusivo así como la visita de grandes personalidades que se suman a la celebración.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

