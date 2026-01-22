Llega Virgin Punk: Clockwork Girl a los cines: Personajes e historia del anime

Ambientada en el año 2099, Virgin Punk: Clockwork Girl presenta un mundo donde la humanidad ha erradicado enfermedades y lesiones gracias a la tecnología médica androide Somadea. Sin embargo, este avance tiene un lado oscuro: quienes la utilizan adquieren habilidades sobrehumanas, lo que provoca un aumento alarmante de la criminalidad.

Para contener el caos, el gobierno establece un sistema de cazarrecompensas, encargado de perseguir a quienes abusan de esta tecnología. En el centro del relato se encuentra Ubu Kamigori, una protagonista compleja e implacable, cuya vida ha sido destruida y que se ve obligada a endurecerse para sobrevivir en un entorno brutal.

La película forma parte de una serie de seis episodios, cuya primera entrega tuvo su estreno en cines el 11 de noviembre, luego de exhibirse en diversos eventos internacionales, donde llamó la atención por su estética ciberpunk, su tono oscuro y su enfoque narrativo adulto.

Un anime ciberpunk con sello autoral

Dirigida por Yasuomi Umetsu, creador de culto conocido por “Kite” (1998), “Virgin Punk: Clockwork Girl” conserva el estilo visual crudo y provocador que caracteriza su filmografía. La producción corre a cargo del estudio SHAFT, uno de los más influyentes del anime contemporáneo por su identidad autoral y propuestas visuales distintivas.

Desde su presentación en festivales, el proyecto ha sido señalado como una experiencia que mejora con el tiempo, reafirmando su ambición narrativa y visual dentro del género.

Ubu Kamigori: una heroína hecha para el anime de los 90

Gran parte del impacto de “Virgin Punk” recae en Ubu Kamigori, una protagonista inquietante pero profundamente atractiva. Su historia engancha desde el inicio gracias a su evolución emocional, su extraordinaria capacidad de combate y la violencia del mundo que la rodea.

La serie funciona como una carta de amor al anime de acción de la década de 1990, porque recupera elementos clásicos del género : una narrativa oscura, enfrentamientos intensos, antihéroes moralmente ambiguos y villanos absolutamente repulsivos que elevan el conflicto. Ubu encarna exactamente el tipo de heroína necesaria para que este tipo de historia funcione, con el potencial de crecer y fortalecerse en futuras entregas de la saga.

El estreno se suma a la oferta de Cinépolis +QUE CINE, la ventana de contenido alternativo dedicada a acercar al público experiencias especiales como anime, documentales, conciertos y eventos culturales diseñados para vivirse en la pantalla grande.

