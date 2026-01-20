¿Qué pasó con Tekashi 6ix9ine? Rumores apuntan a ataque en su contra en prisión

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine se ha vuelto tema de conversación nuevamente este fin de semana después de que en redes sociales comenzaran a circular rumores sobre un supuesto ataque en prisión en el que habría sido apuñalado mientras cumple una sentencia de tres meses en Nueva York.

Sin embargo, no existe confirmación oficial de que haya sufrido un ataque grave ni de que se encuentre en estado crítico; medios internacionales, con acceso a fuentes judiciales en EUA, han calificado los señalamientos como falsos o no verificados.

Desmentido de la supuesta agresión en prisión

Entre el 17 y 18 de enero, varios posts en plataformas como X (antes Twitter) hicieron circular la versión de que Tekashi había sido apuñalado “31 veces” y se encontraba en estado crítico tras una pelea con otro recluso.

Estas afirmaciones no han sido confirmadas por autoridades penitenciarias, el Departamento de Justicia de Estados Unidos o medios confiables.

Medios locales, como ABC7 de Los Ángeles , que hicieron verificaciones independientes de los hechos han señalado que no hay evidencia sólida que respalde la versión de un ataque con arma blanca dentro de la prisión; hasta ahora no se ha publicado ningún comunicado oficial que confirme lesiones de gravedad.

Las publicaciones oficiales del artista en redes sociales tampoco han reportado hospitalización o heridas serias.

Tekashi 6ix9ine fue a prisión por violar su libertad supervisada

El cantante, cuyo nombre real es Daniel Hernández, se entregó a las autoridades el pasado 6 de enero para comenzar a cumplir una sentencia de 90 días en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, Nueva York, tras un fallo judicial que determinó que violó las condiciones de su liberación supervisada.

Este regreso a la cárcel fue ordenado por un juez federal después de que Hernández admitiera tener drogas y participar en un altercado físico, entre otras violaciones a su libertad condicional impuesta tras su notoriedad en un caso por pandillerismo en 2018.

El juez calificó su conducta como una falta de respeto al sistema judicial estadounidense.

Comparte prisión con Nicolás Maduro

El MDC de Brooklyn, donde ahora se encuentra recluido, es conocido por albergar a detenidos de alto perfil y por sus condiciones duras, incluyendo quejas sobre violencia interna, problemas de infraestructura y hacinamiento.

En el mismo centro están actualmente figuras como el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro , así como Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare, entre otros nombres mediáticos.

