Leon regresa más guapo que nunca en el Resident Evil 9 Requiem
Se reveló que Leon regresará en el Resident Evil 9 Requiem y los fans están emocionados por tener de vuelta a este personaje.
El universo de los videojuegos anda emocionado porque se reveló que Leon regresará en el Resident Evil 9 Requiem. Se trata de uno de los personajes más destacados de la franquicia, considerado como todo un galán.
Los fans deberán esperar a febrero de 2026 para saber cuál es el destino de este personaje, aunque ya hay muchas teorías.