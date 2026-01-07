Alessandra Rosaldo sufre fuertes burlas por pedirle una foto a Michael B. Jordan

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez asistieron recientemente a los Critics Choice Awards , uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento. La pareja mexicana desfiló por la alfombra roja y convivió con distintas figuras de Hollywood, dejando constancia de su presencia en una ceremonia que suele marcar tendencia dentro del cine y la televisión, sin embargo, también fueron víctimas de burlas en redes sociales.

Sin embargo, más allá de su asistencia al evento, Alessandra Rosaldo se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que circulara una fotografía en la que aparece junto al actor Michael B. Jordan. La imagen, que en principio parecía un recuerdo más del evento, desató una ola de comentarios y burlas dirigidas hacia la cantante y actriz mexicana.

Las burlas contra Alessandra Rosaldo

Luego de publicarse la fotografía con Michael B. Jordan , usuarios en redes comenzaro con comentarios sarcásticos y burlas, principalmente por la expresión corporal del actor estadounidense, a quien algunos interpretaron como “incómodo”. De hecho, esa foto tiene más "me divierte" que cualquier otra reacción en Facebook.

Aunque muchos internautas defendieron a Alessandra Rosaldo y señalaron que se trató de un momento casual, otros aprovecharon la situación para emitir todo tipo de críticas. El episodio volvió a poner sobre la mesa la facilidad con la que las redes sociales pueden amplificar comentarios negativos, incluso cuando se trata de situaciones que parecen inofensivas.

A pesar de la polémica, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo destacaron por su presencia durante la ceremonia. La pareja fue vista sonriente y elegante, demostrando complicidad y solidez en uno de los eventos más importantes del entretenimiento internacional.

