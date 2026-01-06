Wakanda, Talokan y los 4 Fantásticos se unen en otro tráiler filtrado de Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday sorprendió a los fans tras la filtración de su cuarto teaser este martes 06 de enero de 2026 en redes sociales. El avance, dirigido por los hermanos Russo, muestra por primera vez la unión estratégica entre Wakanda, Talokan y Los Cuatro Fantásticos frente a la amenaza de Doctor Doom.

El material se proyectó de forma limitada en cines antes de ciertas funciones, pero su difusión no oficial aceleró la conversación global. Marvel aún no publica el avance completo, aunque la expectativa crece rumbo al estreno del 18 de diciembre de 2026.

Wakanda toma la iniciativa

Shuri aparece liderando a Wakanda junto con M’Baku y las Dora Milaje en un entorno árido. El tono del discurso marca una narrativa más madura y política para el personaje.

Expertos en narrativa del UCM señalan que Wakanda se consolida como eje diplomático del universo Marvel, lo que amplía su influencia más allá de África y la conecta con conflictos globales.

El regreso estratégico de Namor

Tenoch Huerta retoma a Namor con un diseño renovado y una postura más militar. Talokan se presenta como una potencia organizada y preparada para la guerra.

Esto posiciona al personaje como aliado clave, no como antagonista, lo que redefine su papel dentro del UCM y amplía su aceptación entre audiencias internacionales.

El primer cruce con los 4 Fantásticos

El encuentro entre M’Baku y Ben Grimm marca el debut narrativo del equipo dentro del universo principal de Marvel.

Este cruce valida años de especulación y abre nuevas líneas argumentales que conectan ciencia, poder político y conflicto cósmico.

Doctor Doom como amenaza central

Aunque no aparece físicamente, Doctor Doom se establece como el catalizador de la alianza.

Analistas anticipan que su presencia llevará al UCM hacia historias más complejas, con mayor carga política, tecnológica y multiversal.

Fecha de estreno y expectativas

La película llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

La estrategia de avances temáticos mantiene el interés activo y refuerza a Avengers: Doomsday como el evento cinematográfico más ambicioso de Marvel.

