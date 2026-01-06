Muere Jayne Trcka, fisicoculturista y famosa actriz de Scary Movie

La actriz y fisicoculturista Jayne Trcka, quien ganó gran fama mundial tras aparecer en la película Scary Movie en 2000 como la profesora de educación física Miss Mann, murió a los 62 años.

Jayne Trcka, quien fue una figura icónica del mundo fitnes en las décadas de 1980 y 1990, fue encontrada muerta en la cocina de su domicilio, sin que hasta el momento se sepan las causas del fallecimiento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe de la muerte de Jayne Trcka?

El hijo de la fisicoculturista dijo al medio especializado TMZ que Jayne Trcka murió el pasado 12 de diciembre en San Diego, California y él no tenía conocimiento que su madre padeciera de alguna enfermedad o condición médica que pudiera ocasionar el deceso. Esta declaración ha provocado gran incertidumbre entre los fans de la película.

Fuentes policiacas retomadas por el medio señalan que fue una amiga de la actriz la que encontró el cuerpo en la cocina después de que fuera a su casa preocupada por no contestarle varias llamadas. Al encontrar el cadáver llamó al 911, por lo que llegaron servicios médicos al hogar, sin embargo la declararon muerta.

¿Quién era Jayne Trcka?

Jayne Trcka nació el 27 de febrero de 1963 en Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos, pero hay que decir que gran parte de su vida e inclusive su carrera la desarrolló en California. Desde muy joven se inclinó hacia el deporte, pues durante su etapa escolar practicó gimnasia y diversas disciplinas antes de dedicarse al levantamiento de pesas .

En los años 80 tuvo su auge del fisicoculturismo y en 1997 ganó el Campeonato Estatal de California con tan solo 34 años. Un año después obtuvo el primer lugar en los Junior Nationals.

Grandes participaciones de Jayne Trcka

Su imponente musculatura el abrió las puertas a participar en grandes producciones, entre ellas la película de Scary Movie y en el video oficial de Telephone de Lady Gaga.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

