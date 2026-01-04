Todos los ganadores de la 31ª edición de los Critics Choice Awards 2026 de cine y series

La 31ª edición de los Critics Choice Awards 2026 se celebró este domingo 04 de enero y marcó oficialmente el inicio de la temporada de premios rumbo al Óscar. La ceremonia fue conducida por Chelsea Handler y reunió a las producciones más influyentes del cine y la televisión de 2025.

Organizados por más de 600 críticos, estos premios funcionan como termómetro del gusto especializado y suelen anticipar tendencias para los grandes galardones de la industria.

Ganadores destacados en cine

En cine, la gala apostó por el talento emergente y la diversidad internacional, reforzando el giro global de la industria.



Mejor intérprete joven: Miles Caton — Sinners

Miles Caton — Sinners Mejor película extranjera: The Secret Agent (Brasil)

Estos reconocimientos confirman que nuevas voces y producciones fuera de Hollywood ganan peso real en la conversación global.

Miniseries y películas para televisión

Las miniseries dominaron la noche, con una producción que prácticamente arrasó en su categoría.



Mejor miniserie: Adolescence (Streaming)

Adolescence Mejor actor principal: Stephen Graham — Adolescence

Stephen Graham — Adolescence Mejor actriz de reparto: Erin Doherty — Adolescence

Erin Doherty — Adolescence Mejor actor de reparto: Owen Cooper — Adolescence

Owen Cooper — Adolescence Mejor actriz principal: Sarah Snook — All Her Fault

Esto consolida al formato limitado como uno de los más valorados por la crítica actual.

Series y entretenimiento

Las series internacionales y la comedia también tuvieron presencia fuerte en la gala.



Mejor serie extranjera: Squid Game (Corea del Sur)

Squid Game Mejor actriz de reparto en comedia: Janelle James — Abbott Elementary

Janelle James — Abbott Elementary Mejor actor de reparto en comedia: Ike Barinholtz — The Studio

Ike Barinholtz — The Studio Mejor actor en comedia: Seth Rogen — The Studio

Seth Rogen — The Studio Mejor talk show: Jimmy Kimmel Live!

El éxito de producciones no estadounidenses confirma la expansión del consumo global de contenidos.

¿Qué significan estos premios rumbo al Óscar?

Los Critics Choice Awards suelen anticipar nominaciones futuras y fortalecen campañas de cara a los Óscar y los SAG Awards.

El triunfo de Adolescence, Sinners y The Secret Agent coloca a estas producciones como referencias obligadas en la conversación cinematográfica de 2026.

