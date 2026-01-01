J Balvin y Residente se reconcilian tras 4 Años de enemistad
J Balvin y Residente sorprenden al mundo con su reconciliación y un emotivo post en Instagram sella la paz entre estos íconos del reguetón y urbano latino.
- J Balvin y Residente anuncian su reconciliación en Instagram, cerrando un capítulo de 4 años de enemistad que inició con críticas a los Latin Grammys y escaló a tiraderas musicales, uniendo al género urbano en un mensaje de paz
- La pelea entre J Balvin y Residente surgió en 2021 cuando el colombiano criticó los premios Latin Grammys por ignorar el reguetón, provocando que el puertorriqueño respondiera con fuertes declaraciones y una diss track en BZRP Music Sessions #49
- Residente dedicó una tiradera completa a J Balvin en colaboración con Bizarrap, acusándolo de superficialidad en la música urbana y generando un impacto masivo en redes sociales, con millones de vistas y debates sobre el reguetón vs. rap latino
- El reencuentro de J Balvin y Residente ocurrió meses atrás en privado, donde se escucharon mutuamente y entendieron sus diferencias, culminando en un post conjunto que enfatiza cómo el tiempo resuelve conflictos en el mundo de la música latina
- Fans celebran la reconciliación entre J Balvin y Residente en redes como X e Instagram, destacando su influencia en el género urbano, con comentarios de artistas como Maluma y Bizarrap, marcando un fin simbólico a una de las mayores polémicas del reguetón
- Esta paz entre Residente y J Balvin no solo cierra su rivalidad personal, sino que inspira unidad en la música urbana latina, recordando episodios similares como disidencias en el rap y reguetón que evolucionan hacia colaboraciones potenciales